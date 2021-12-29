Karacadağ Kayak Merkezi sezonu açtı

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'ın kayak yapacak duruma gelmesiyle sezonu açan kayak merkezi kayak severlerin kar özlemini gidermeye çalışıyor.
Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin Adıyaman il ve ilçelerden gelen vatandaşlar kar keyfini yaşarken bazı vatandaşlar ise davul zurna eşliğinde halay çekip stres atma imkânı buluyor.
Kayak merkezine aileleriyle gelen misafirlerin yanı sıra gelen gruplar mangal keyfi yaşayarak kayak yapma fırsatı yakalıyor.
Kayak sezonunun açıldığını belirten Kayak Merkezi Sorumlusu Orhan Atilla; "Geçen yıl kayak sezonumuzu kar eksikliğinden dolayı açamadık bu yıl kar erken düştüğü için erken açmış olduk, şuan kar sıkıntısı yok önümüzdeki günlerde kar yağışı bekliyoruz kar yağışının ardından kayak merkezimiz Nisan ayının ilk haftasına kadar inşallah kayak severlerimiz ve dışarıdan günü birlik gelen misafirlerimize hizmet verecek. Geçen yıl açılmadığı için insanlarımız evlerde sıkıldı kayak merkezimizde şuan yoğunluk yaşanıyor insanlarımız buraya gelip stres atma imkânı yakalayarak güzel havanın tadını çıkarıyor." diye konuştu.
"GELECEK YIL YENİ TESİSLE HİZMET VERECEĞİZ"
Kayak merkezinin günümüz şartlarına göre yetmediğini söyleyen Atilla şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden dolayı tesisimiz artık yoğunluğu kaldırmıyor, gelecek yıl yeni bir tesisle hizmet vereceğiz, ihale süreci tamamlandı yeni bir otel ve geniş bir alana sahip ve modern tesise kavuşacağız, vatandaşlarımıza daha güzel hizmetlerle başlayacağız"
Viranşehir'den ilk defa kayak merkezine geldiğini söyleyen Arzu Karadağ ise; "Güneydoğu'da böyle muhteşem kayak merkezinin olduğunu ilk defa gördüm, Ailem ve arkadaşlarımla geldim çok güzel bir mekân hayran kaldım ilk defa gelmeme rağmen çok beğendim herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.