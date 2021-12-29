Karacadağ Kayak Merkezi sezonu açtı

"GELECEK YIL YENİ TESİSLE HİZMET VERECEĞİZ"

Kayak merkezinin günümüz şartlarına göre yetmediğini söyleyen Atilla şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden dolayı tesisimiz artık yoğunluğu kaldırmıyor, gelecek yıl yeni bir tesisle hizmet vereceğiz, ihale süreci tamamlandı yeni bir otel ve geniş bir alana sahip ve modern tesise kavuşacağız, vatandaşlarımıza daha güzel hizmetlerle başlayacağız"

Viranşehir'den ilk defa kayak merkezine geldiğini söyleyen Arzu Karadağ ise; "Güneydoğu'da böyle muhteşem kayak merkezinin olduğunu ilk defa gördüm, Ailem ve arkadaşlarımla geldim çok güzel bir mekân hayran kaldım ilk defa gelmeme rağmen çok beğendim herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.