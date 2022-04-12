Midilli-Ayvalık deniz hudut kapısında ilk sefer yapıldı

Pandemi nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferleri yeniden başladı.

Feribot seferleriyle Ayvalık ekonomisine çok büyük katkılar sağlayan deniz hudut kapısı aracılığıyla 14 Nisan'da Midilli Adası'ndan kalabalık turist gruplarının geleceği öğrenilirken, yeniden hizmete giren deniz hudut kapısından Midilli Adası'na yaklaşık 35 kişilik bir Türk turist ilk seferi gerçekleştirdi.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

25 ay sonra Midilli'ye yeniden gidecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen yolculardan Ayvalık Ticaret Odası eski Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, Ayvalık-Midilli arasında ulaşımı sağlayan seferlerin hem Ayvalık hem de Midilli için son derece önemli olduğunu belirterek, "İnşallah deniz hudut kapımız bir daha kapanmaz. Bu seferlerin devamının geleceğini zannediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ayvalık'tan Midilli'ye yönelik gerçekleşen ilk seferin yolcularından Ufuk Ova da, deniz hudut kapısının yeniden açılmasının Ayvalık ve Midilli için pandemi sürecinin ardından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, "Ben feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla her iki ülkenin halklarının 25 aylık ayrılığın telafisi için mücadele edeceğine inanıyorum. Bence hudut kapısının açılmasıyla Ayvalık ve Midilli belediyeleri ve ticaret odalarının de karşılıklı olarak sosyo-kültürel faaliyetlere bir an önce yeniden başlaması gerekiyor. Çünkü bu yönde yapılacak olan sosyal faaliyetler her iki tarafın hem ekonomisine, hem de sosyal yaşamına ciddi bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

TURİZMCİLER UMUTLU

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen firma sahibi Ali Jale, "Bugün 25 ay sınır kapısını açılmasıyla seferlerimize yeniden başlıyoruz. Bugün regüler olarak ilk seferi gerçekleştiriyoruz. Heyecanlıyız. Aslında çok uzun yılardır bu işi yapmamıza rağmen seferlerimize bu kadar ara vermiştik. 25 ay sonra kapıların yeniden açılması ve işimize geri dönüyor olmamız ve her şeyden önce Midilli halkı ile Ayvalık halkını yeniden buluşturmak bize umut veriyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Pandemi sürecinden en çok etkilene işkolunun kendi sektörleri olduğunu vurgulayan Ali Jale, "Ama bizimle birlikte Ayvalık esnafı da, ilçe ekonomisi de oldukça fazla bu süreçten etkilendi. Tabi bu süreçte Midilli'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran olan Türk turistler de Midilli'yi çok özledi. Tabi aynı şekilde Midilli halkı da Ayvalık'ı özledi. Dolayısıyla özlemler karşılıklı oldu. Ben inanıyorum ki, 2019 yılını aratmayacak bir sezonu yakalayacağız" diye konuştu.