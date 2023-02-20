Bulgaristan Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Bulgaristan’da Gezilecek Yerler ve Fotoğraf Çekilecek Mekanlar

SOFYA

Balkan yarımadasında bulunan Bulgaristan'ın nüfusu 7 milyondan fazla. Bulgaristan'ın başkenti Sofya; hepsi birbirine yürüme mesafesinde bulunan değerli turistik durakların yanı sıra, kompakt bir şehir merkezi, rahat kafeler ve restoranlar içeren güzel metropol. Ulusal Tarih Müzesi, Vitosha Doğa Parkı, Borisova Gradina Merkez Parkı ve St. Alexander Nevski Katedrali, buradaki en önemli yerlerin sadece küçük bir bölümünü temsil etmektedir.

PLOVDİV

Bulgaristan'ın en büyük ikinci kenti olan Plovdiv, yerliler için en çarpıcı ve en sevilen yerlerden biri. Plovdiv'i ziyaret etmek, MS 2. yüzyıldan kalma olağanüstü Roma Amfitiyatrosu, Etnografya Müzesi ya da Bulgar Ulusal Canlandırmasının bir sembolü olan Balabanov Evi gibi yerleri keşfetmekle başlar.

PLEVNE

Pleven, yaklaşık 138.000 nüfusa sahip büyük bir kültürel ve ekonomik merkez olarak hizmet vermektedir. Gerçekten de çekici görünen Pleven, zengin tarihi mirasının yanı sıra muhteşem manzarasıyla tanınan seçkin bir şehir olarak tasvir edilmektedir. Pleven, 7. en büyük Bulgar kasabasıdır.

TIRNOVA

Belki de bu şehrin en ünlü özelliği dünyaca tanınmış Tsarevets Kalesi'dir. Ses ve ışık gösterisi, binlerce ziyaretçinin geldiği ve kalenin muazzam güzelliğine güzellik katar. Üç tepede yer alan eski Tırnova şehri, yerel Yantra Nehrinin kıvrımında yükseliyor. Bulgar yerleşiminin inşası 12. yüzyılda inşa edilmiş.Sembolik kale toplam 3 girişe sahip. Kalenin kuzeybatı kesiminde yer alan ikinci giriş, görkemli Asenova Kapısı adını taşıyor. Son girişi, Adriyatik Savaşı sırasında Bulgar Kralı Çar Kaloyan tarafından ele geçirilen, Flanders'in bir Latin İmparatoru'nun ardından Baldwin'in Kulesi olarak bilinen en ünlü yer olarak kabul edilmektedir.

BLAGOEVGRAD

Blagoevgrad cazibeli bir şekilde pek çok yerli ve yabancı yatırımcının göz kamaştırıcı bir idari merkezidir. Şehir nüfusu 70.000 civarındadır ve ülkenin tüm güneybatı bölgesi için büyük bir ekonomik ve kültürel sıcak nokta olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle, güzel Blagoevgrad, iki prestijli üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır; bunlardan biri Bulgaristan Amerikan Üniversitesi'dir.

VİDİN

Bulgaristan'ın kuzey batısında, Romanya ile sınırı olan Vidin, ihtişamlı kalesi ile meşhur. Ayrıca Tuna nehrine kıyısı olan Vidin tarihi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

SİLİSTRE

Bulgaristan'ın kuzey doğusunda yer alan Silistre, Vidin gibi Tuna nehrine kıyısı olan bir diğer şehirdir. Yeşil ağaçların arasına kurulmuş olan ufak bir şehir olmasına rağmen tarihte önemli bir yere sahiptir.

MESTANLI

Kırcaali'ye bağlı olan Mestanlı kasabası, Türk nüfusunun yaygın olduğu yerlerden. Şirin bir kasaba olan Mestanlı'da bir veya yarım gününüzü geçirmenizi tavsiye edebiliriz.