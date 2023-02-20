Kayseri Gezilecek Yerler 2023 - Kayseri’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

KAYSERİ CUMHURİYET MEYDANI

Şehri keşfetmeye başlamak için iyi bir başlangıç noktası. Şehrin kalbi Cumhuriyet Meydanı'nda durup da çepeçevre etrafınızı incelediğinizde 5 bin yılın izlerini görebiliyorsunuz. Romalılardan kalma kaleden Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyeti dönemi tarihi miraslarını olduğunuz yerden görebiliyorsunuz. Eski Kayseri ile yeni Kayseri bu meydanda iç içe geçmiş durumda karşınızda.

HUNAT HATUN CAMİİ VE KÜLLİYESİ

I. Alaeddin Keykubat'ın eşi ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hatun tarafından inşa ettirilen Hunat Hatun Külliyesi, cami, kümbet, hamam ve medrese gibi bölümlere sahip. Hunat Hatun Alanya'nın Rum Kralı Kir Fard'ın kızı aslında. Alaeddin Keykubad, 1220'de Alanya Kalesi'ne kuşatınca Kral Fard Alaeddin Keykubad'a barış teklif eder ve 2 şart sunar. Ömrünün kalanını Kırşehir'de emir olarak devam etmeyi ve kızı Prenses Destina'yı da eş olarak kabul etmesini ister. Alaeddin Keykubad da bu teklifi kabul eder.

1238'de yapılan külliye, taş oymaları ve heybetli görünümü ile Selçuklu mimarisinin en iyi örneklerinden. 800 yıllık bina çürümeye yüz tutmuşken Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek hayata kavuşturulmuş. İçeride Türk-İslam Sanatlarını icra eden 22 adet atölye var.

ALACA KÜMBET

Şehrin simgelerinden biri. Hunat Medresesinin 300 metre kadar ilerisinde yolun ortasında yer alıyor. Kitabesindeki bilgiye göre 1280'de Emir Cemaleddin bin Muhammed tarafından kesme taştan yaptırılmış. Kümbetin üzerinde piramit şeklinde bir külah bulunuyor.

ZEYNEL ABİDİN TÜRBESİ

Kayseri'de İmam Sultan adı ile anılan Zeynel Abidin, 1414'te Kayseri'de vefat etmiş ve mezarı üzerine bugünkü yerde mütevazı bir türbe yapılmış. Şimdiki türbe Sultan II. Abdülhamit zamanında yapılmış. Türbenin ortasında Zeynel Abidin'in sandukası var. Türbenin girişinde ll. Abdülhamit'in tuğrası yer alıyor. Hemen karşısında yer alan Türbedar Evi ise Zeynel Abidin Türbesi'nin bakımı ve korunmasından sorumlu türbe görevlisi için yaptırılmış. Şimdilerde Turizm Danışma Merkezi olarak kullanılıyor.