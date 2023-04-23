Binlerce turist bayramda Midyat’a akın etti

Binlerce yıldır İslam, Hıristiyanlık, Ezidilik inançlarının ve Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice dillerinin buluşma noktası olan ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran kadim şehir Midyat, bu bayramda turistlerin uğrak yeri oldu. Ortadoğu Süryanilerinin merkezi durumunda bulunan, farklı inanç ve kültürlerden insanların binlerce yıldır bir arada yaşadığı dinler ve diller şehri Midyat, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram tatili fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatilini deniz ve kumsallarıyla meşhur tatil bölgeleri yerine tarih ve kültürle iç içe 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip birçok medeniyete beşiklik eden Midyat'ta geçiriyorlar. Tatil süresince günlük 10 bini aşan turistin ziyaret ettiği Midyat'ın tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen turistler, ayrıca Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yapıyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Mersin ve Ankara'dan gelen turistler, tarihi mekanları geziyorlar. Turistler, bir yandan mistik atmosferin tadını çıkartıyor, bir yandan da özellikle filmlerin çekildiği tarihi mekanlarda cep telefonlarıyla bol bol selfie, her köşenin ve ayrıntının fotoğrafını çekip gezilerini ölümsüzleştiriyorlar. Yöresel şal bağlayan turistler, ellerine ve yüzlerinde de yöresel kına (dek) yapıyorlar. Öte yandan yöresel çalgıcılarda gelen turistler için kemençe çalarken, kimi turistlerde halay çekip gezilerinin yorgunluğu üzerlerinden atıyorlar. Turizmci Ömer Midyatlı, "Midyat'ın efsunlu bir havası var. Yani insanları etkileyen, insanları kendine bağlayan ve gelen insanların bir daha gelmek istediği, özellikle de eşine, dostuna, arkadaşına tavsiyelerde bulunduğu bir yer Midyat. Bayram münasebetiyle çok yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turistler akın etti Midyat'ımıza. Binlerce insan bayram münasebetiyle ziyarete geldiler. Hem otellerimizde hem kafe restoranlarımızda muazzam bir yoğunluk var. Öyle umuyoruz ki bu yoğunluk yılsonuna kadar devam eder. Midyat'ımızı, medeniyetler beşiğini, diller ve dinler kentimizi herkes ziyaret eder." dedi.





Turist Perihan Çiçek, "Tekirdağ Çorlu'dan geliyoruz arkadaşlarımla geldim. Arkadaşlarım da buraları görsünler istedim, buralar çok güzel. Kendi memleketimde geçirmek istedim bayramımı. İnşallah herkes gelir buradaki bu şehri görür. İsterim yani kimse mahrum kalmasın buralardan, herkes gelsin. Sürekli geliyorum, 'bayramda daha sakin olur' dedim, ama şimdi baktığımda yaz tatili için uygun bir zamanda değil bayram. Şuan kış tatili de yok. Yani en uygun buralar, Güneydoğu. Herkes gelsin, görsün. Çünkü bu zamanların en güzel zamanı burası." dedi.





Turist Şevin Gündüz, "Midyat zaten güzel bir yer. Hani tarihi kent olduğu için, turist amacıyla geldik. Güzeldi, gezdik, gördük. Tarihi eserler bizim dikkatimizi çektiği için o yüzden Mardin'i tercih ettik Midyat'ı tercih ettik." dedi.





Turist Aylin Türker, "Midyat'ı çok güzel bulduk, burayı ziyaret ettik, memleketimiz olduğu için buraya geldik. Çok yoğun bir gündü, çok kalabalıktı. Arabayı park edecek yer bulmakta biraz zorlandık. İnsanlar güzel olduğu için tarihi turistik mekanlar olduğu için burayı tercih ediyorlar diye düşünüyorum."





Turist Fatma Hatay, "Hatay Antakya'dan geliyoruz. Depreme yakalandık. Depremden psikolojimizi düzeltmek için buraya tatile geldik." dedi.



Turist Emin Turguvan, "Çok haşmetli bir yoğunluk var, çok haşmetli bir talep var şu an. Biz sadece bir merdiveni bile yaklaşık 10-15 dakika ancak çıkabiliyoruz. İnsanlarımız bayağı bir önemle bayağı bir taleple şu anda Midyat'a akın etmiş ve bu akın etmenin sebebi de tamamen Midyat'ın mistik ve estetik özellikleridir." dedi.





Ailesiyle birlikte Midyat'a gezmeye gelen lise öğrencisi Esmanur Gündüz, "Lüleburgaz'dan ta Midyat'ı görmek için buraya geldim. Aslen Diyarbakırlıyım, ama burayı çok sevdiğim için geldim. Tatili için burada çok gayet çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim." dedi.



Ailesiyle birlikte Midyat'a gezmeye gelen 10 yaşındaki İdil Güneş, "Ben buraya bir yerleri gezmek için geldim, çok güzeldi. Fotoğraflar çektik, çok eğlenceli geçti. Midyat'ı da güzel buldum, gayet iyi gidiyor." dedi.