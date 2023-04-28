Girne Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Girne’de Gezilecek Yerler ve En Güzel Fotoğraf Çekilecek Mekanlar

GİRNE'DE GEZİLECEK YERLERİ

ST. HİLARİON KALESİ

Kale 10. yüzyılda inşa edilmiştir. 500 metre uzunluğunda surlarının üzerinde 9 burç bulunmaktadır. St.Hilerion kalesi günümüzün çağdaş teknik ve sergileme sistemi kullanılarak yapılan düzenlemeleriyle ve kaleye çağının kullanımını yansıtan ilaveleriyle güzel bir müze haline getirilmiştir.

GİRNE KALESİ

Orta Çağ'dan günümüze sağlam olarak gelen ender kalelerdendir. Kale, dikdörtgen şekilde inşa edilmiştir. Osmanlılar 1570 tarihinde kaleyi fethettikten sonra, kaleye girişi sağlayan asma köprünün yerine günümüzde kullanılan ve kale ile uyum sağlayan taş köprüyü yapmışlardır. Osmanlı Amirali, Kaptan-ı Derya Cezayirli Sadık Paşa'nın kabri giriştedir. Kale müzesinde görülecek pek çok ilginç tarihi eser vardır. Kalenin burçlarında sergilenen çeşitli dönemlere ait eserler görülmeye değer niteliktedir. İlk çağlara ait yerleşim yerlerinden Vrysi, Kırnı, Akdeniz Mezarlarının canlandırılmış bölümleri ile Venedik, Luzinyan Kuleleri, Zindanlar, St. George Kilisesi, Sarnıç ve Batık Geminin bulunduğu mekanları gezerken kendinizi o günlerde yaşıyor hissedersiniz. Girne Kalesinin büyük iç avlusunda konserler düzenlenmektedir.

BUFFAVENTO KALESİ

Arap akıncılarına karşı adanın savunulması ve uyarılması amacıyla oluşturulan kalelerden birisidir. Beşparmak Dağı'nın 954 metre yüksekliğinde, Bizanslılar tarafından inşa edilen kaleye çok rüzgar alması nedeniyle "Rüzgara Boyun Eğmeyen" anlamına gelen "Buffavento" adı verilmiştir. Dağ yolundan güzel bir asfalt yol ile ulaşılan kaleye oldukça çok ve dik merdivenle çıkmak gerekmektedir. Kale ziyaret edildikten sonra Taşkent'e doğru inerken yolun solunda ve yüz metre aşağıda bulunan doğal bir oluşum olan "Kayaköprü"nün altından geçerken dilek tutmayı ihmal etmeyin.

ANTİPHONİTİS MANASTIRI

Girne'nin doğusunda, Beşparmak Dağı'nın küçük bir vadisinde bulunan bu manastırın kelime anlamı "Cevap Veren İsa" dır. Manastırın Kilisesi, Bizans mimari özelliği taşır ve 8 sütunludur. Resimlerle kaplı iç duvarları, kubbesinde İsa'nın tasviri görülmeye değer. Güzel bir yolla ulaşılan bu manastır günümüzde müze olarak hizmet vermektedir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'ın "Doğa Yürüyüş Yolları"ndan birisi olup özellikle bahar aylarında bahçesinde ve civarında bulunan Orkide ve endemik bitkileri ilgi çeker.

LAMBUSA ANTİK KENTİ

Kıbrıs Krallıklarından birinin merkezi olan Lambusa (Lapitos) M.Ö. 1200 yıllarında Truva Savaşı'ndan dönen Akalar tarafından kurulmuştur. Kelime anlamı "Parlak" olan kent, Luzinyanlılar döneminde terkedilmiş yeni bir yerleşim yeri olan Lapta kurulmuştur. Lambusa'daki mezarlar, kraliçe havuzu, şehir surları bir açık hava müzesi olarak ziyaret edilebilir.

BELLAPAİS MANASTIRI

Girne manzarasına hakim bir tepe üzerinde Lawrence Durrell'in meşhur Beylerbeyi Köyünde bir Latin Manastırı. Kilise, avlunun ortasında bulunan servi ağaçları, kemerli yapısı, klasik müzik konserlerinin yapıldığı yemek salonu ve özellikle ışıklandırılmış görüntüsüyle geceleri seyrine doyum olunmayacak güzelliktedir.

GİRNE YAT LİMANI

Akdeniz ile Beşparmak dağları arasında kalan Girne MÖ. 10. yüzyılda Akatlar tarafından kurulmuş. Şehrin en güzel yeri olan marina (liman) eski Venedik evleri, restorant ve tavernalar ile çevrilidir. Eşsiz bir güzeliğe sahip olan Girne özelikle yaz aylarında renkli balıkçı kayıkları ve lüks yatlarla dolup taşmaktadır.