Hindistan Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Hindistan’da Gezilecek Yerler ve Fotoğraf Çekilecek En Güzel Mekanlar

DELHİ

Birçok turistin Hindistan'da ilk ayak bastığı yer, başkent Delhi oluyor. Delhi'nin en gözde özellikleri; büyüleyici camiler, kaleler ve bir dönem burayı işgal eden Babür hükümdarlarına ait anıtlardır. Bunların birçoğu rahatlamak için ideal, harika düzenlenmiş peyzajlara sahip. Ve karmaşık kent Eski Delhi, kaosa rağmen keşfetmek için büyüleyici bir yer

TAC MAHAL

Hindistan'ın popüler Altın Üçgen (Delhi, Agra, Jaipur) turist alanında Agra, Taj Mahal'e ev sahipliği yapıyor. Taj Mahal, Hindistan'ın en sembolik anıtı ve en çok ziyaret edilen tarihi mekanıdır. Bu nedenle burayı gezi listesinden çıkarmamız imkansız.

ALTIN TAPINAK

Sihlerin 4. gurusu Guru Ram Das tarafından 1577'de Amritsar'da kurulan Altın Tapınak, Sihistlerin (Tek tanrılı bir dindir ve kutsal kitapları Guru Granth Sahib'dir) manevi başkenti olarak kabul ediliyor. "Kutsal Nejtar Havuzu", ismini Altın Tapınak'ın çevresindeki sudan alıyor. Altın Tapınak, dünyanın her yerinden hacıları buraya çekiyor ve ziyaretçi sayısıyla Taj Mahal'e rakip oluyor. Özellikle geceleri, heybetli altın kubbesinin ışığıyla hoş bir şekilde ışıldayarak dikkat çeker.

UDAİPUR

Udaipur, sarayları ve gölleriyle ünlü şehir… Buraya Hindistan'ın en romantik şehri denilebilir. Bu muhteşem görkemi kaçırmamalısınız.

VARANASİ

Varanasi diğerlerinden oldukça farklı, Hindistan'ın en spiritüel yerlerinden biri. Bu mistik kutsal şehir yıkanmaktan ölülerini yakmaya kadar birçok şey için kullanılır. Pek çok Hintli, ritüellerini bu nehirde gerçekleştirir.

AJANTA VE ELLORA MAĞARALARI

Hiç şüphe yok ki Hindistan'ın en popüler ve yaygın olarak tanınan mağaraları, kuzey Maharashtra'da, Aurangabad yakınlarındaki, Ajanta Ellora mağaralarıdır. Yamaçtaki kayaya oyulmuş bu mağaralar, ilginç bir şekilde bir saygı ve korku hissi uyandırıyorlar. Ne kadar muhteşem bir yapı olduğu kelimelerle tarif edilemez.

MADURAİ

Tamil Nadu'da yer alan Antik Madurai, güney Hindistan'nın en önemli ve etkileyici tapınağı Meenakshi Tapınağı'na ev sahipliği yapar. Eğer güneyde sadece bir tane tapınak görecekseniz, bu Meenakshi Tapınağı olmalı. Tarihi 4 bin yıldan eskiye dayanan Madurai kenti, Tamil kültürünü öğrenmek için önemli bir merkez olarak kaldı. Burada gerçekleştirilen ve 12 gün süren Chithirai Festivali, her yıl nisan ayında gökyüzündeki Tanrı ve Tanrıça'nın evliliğini tekrar yeniler.

KERALA GÖLLERİ

Hindistan'da yapılan en önemli turistik aktivitelerden biri de, Kerala'da palmiyelerin altında yapılan huzurlu bir ev teknesi gezisidir. Su kıyısı boyunca yemyeşil alanlar, çeşitli yabaniler, evler ve köyler başka bir dünyaya yolculuk yapmışsınız hissi yaşatır. Sıcak Hint yemekleri ve soğutulmuş birayla teknede daha önce olmadığı kadar eğlenceli bir deneyim yaşayacaksınız.