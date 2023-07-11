Tunceli’de dağ köyüne 3 yıldızlı termal otel

Tunceli kent merkezine 85, Pülümür ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan ve şifalı kaplıcalarıyla bilinen, doğayla iç içe bulunan otele ilişkin bilgi veren Genel Müdür Şener Şen, "Otelimiz 81 ortaklı kolektif bir yapıdan meydana gelmektedir. 26 oda ve 41 yatak kapasiteli bir otel. 2021 yılında faaliyete başlayan otelimizde üçüncü sezonumuzu yaşıyoruz. Şu anda otelimizde 2 ayrı kaplıca havuzu bulunmakta. Yine dışarıda açık ve kaplıca havuzumuz bulunuyor. Otelimizin alametifarikası kaplıcasından gelmekte. Kaplıcası yüz yıllardır bilinen bir kaplıca ve birçok hastalığa şifa olan bir kaplıca. Eklem ağrıları, romatizmal hastalıklar, kadın hastalıkları ve birçok hastalığa faydalı geldiği tüm yöre halkınca bilinmektedir. Kulaktan kulağa aktarılan bir çok hikaye vardır kaplıca ile alakalı. O sebeple 81 ortaklı bu yapı bu şekilde bir konaklama tesisi düşünmüş, köye, yöreye turizm amacıyla katkı sağlamak için bu oluşumu gerçekleştirmiş" dedi.

Tunceli ve Pülümür ilçesine turist kazandırmak ve istihdam yaratmak istediklerini belirten Şen, "Şu anda çevre illerden birçok rezervasyon talebi alıyoruz. Rusya'dan misafirlerimiz geldi. Yine Alman dağ yürüyüş grubunu ağırlayacağız. Bu şekilde çok anlamlı kıymetli bir tesis olduğunu düşünüyorum. Ben de Gümüşhane Kelkitli olarak diğer illerden, farklı ülkelerden gelinip bu coğrafyanın görülmesini açık yüreklilikle istiyorum. Çünkü mükemmel bir doğası var mükemmel bir coğrafya. Çok temiz hava. İnsanların gelip bu doğal güzellikleri görmesi gerekiyor. Çünkü dünya genelinde her yerde bulunabilecek bir durum değil. Onun için çok değerli olduğuna inanıyorum ve elimden geldiğince bu coğrafyaya hizmet ederek bu güzellikleri tanıtarak Tunceli'mize, Pülümür ilçemize destek vermeye çalışıyorum. Gerçekten görülmesi gereken muazzam bir doğa. Herkese tavsiye ediyorum. Herkesin otelimizi, tesisimizi; coğrafyamızı görmesini istiyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan tatile gelen ve termal otelde konaklayan Erkan Ulucan ise, 20 yaşına kadar kaplıcanın olduğu köyde yaşadığını belirterek, "Köylerde tarım yapıyorduk. O işler bittikten sonra buraya gelirdik. Burası eskiden de vardı ama bu kadar güzel bir tesis yoktu. Çok şifalı. Her gelen bu tesiste derdine deva buluyor. Tesisi kuranlara çok teşekkür ediyorum. Herkesin gelip bu sudan, ılıcadan faydalanmasını istiyorum. Pülümür aynı zamanda coğrafyası, doğal kaynakları, tuzu, çiçeği, endemik bitkileriyle çok güzel bir yer. Herkesin gelip buraları ziyaret etmesini, gezmesini istiyorum" şeklinde konuştu.