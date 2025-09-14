Dalmaçya’nın parlayan yıldızı SPLIT

Dalmaçya'nın kalbi, Hırvatistan'ın Zagreb'ten sonra ikinci büyük şehri olan Split, keşfetmeye doyamayacağınız bir şehir. Antik Roma izleri arasında kaybolabilir, dünyaca ünlü müzelerde zamanın ruhunu hissedebilir, ardından şehir merkezindeki kafelerde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ama Split'in gerçek cazibesi, yakınındaki adalar ya da altın kumsallarda değil görkemli dağ sırtlarına yaslanmış şehir silueti ve önünde uzanan masmavi Adriyatik'te saklı. Lezzetli sokak yemeklerinden şık restoranlara, hareketli gece kulüplerinden sıra dışı galerilere kadar, Split tarih meraklısını da yemek düşkününü de deniz tatili seveni de mutlu eden bir şehir. Adriyatik'in bu kıyısında hem antik Roma ruhunu hem de modern Akdeniz hayatını bir arada yaşayabilirsiniz.

BÜYÜLÜ BİR ATMOSFER

Split'in dar sokaklarında kaybolmaya başlamadan önce, şehrin hafızasına doğru bir yolculuğa çıkmak isteyenler için müzeler en doğru adres oluyor. Split Arkeoloji Müzesi, antik dünyanın izlerini adım adım takip etmek isteyenlere kucak açıyor; Roma döneminden kalma heykeller, lahitler ve mozaikler arasında dolaşırken Adriyatik'in tarih boyunca nasıl bir kavşak noktası olduğunu hissediyorsunuz. Daha yerel bir tat arayanlar içinse Etnografya Müzesi öne çıkıyor. Burada sergilenen geleneksel Dalmaçya kıyafetleri, el sanatları ve gündelik eşyalar, bu toprakların halk hikâyelerini fısıldıyor. Şehri sadece tarih değil, sanatla da okumak isteyenler için ise Galerija Mestrovic eşsiz bir durak.

GÖRKEMLİ YAPILAR

Popüler kültürün kalbine kazınmış Game of Thrones, bu şehre ayrı bir cazibe katıyor. Şehrin simgesi haline gelen Diocletianus Sarayı, dizi sahnelerinde bir imparatorluk sarayı olmaktan çıkıp fantastik bir evrene dönüşüyor. Kalenin surlarından baktığınızda ise, Adriyatik'in mavisiyle birleşen manzara bir film sahnesine dönüşüyor. Split, bir yandan antik dünyanın izlerini saklayan müzeleriyle tarih severleri büyülerken, diğer yandan film sahnelerini gerçek hayatta yaşatıyor.



Diocletianus Sarayı

ROMA İmparatoru Diocletianus'un M.S. 4. yüzyılda yaptırdığı saray, Split'in kalbi sayılıyor. Bugün sarayın içindeki dar sokaklarda dolaşırken butik oteller, kafeler ve dükkanlarla tarihin modern hayatla iç içe geçtiğini görüyorsunuz. "Game of Thrones" hayranları için ekstra heyecan verici, çünkü dizide pek çok sahne burada çekildi.

Brac Adası

Split'ten feribotla kolayca ulaşabileceğiniz ada, ünlü "Zlatni Rat" (Altın Boynuz) plajıyla biliniyor. Rüzgâra göre şekil değiştiren bu plaj, Dalmaçya kıyılarının doğa harikası. Günübirlik ada turu yapmak isteyenler için ideal.