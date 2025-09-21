Kahramanmaraş’ta lezzet yolculuğu

Türkiye'nin güneydoğusunda, tarih ve kültürle yoğrulmuş Kahramanmaraş, sadece dondurmasıyla değil, eşsiz yöresel lezzetleriyle de gastronomi tutkunlarının dikkatini çekiyor. Burada her yemek, hem kültürü hem misafirperverliği sofralara taşıyor. Zengin kültürel mirası ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Maraş mutfağı, hem baharatlı hem de et ağırlıklı yemekleriyle damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor. Siz de bu eşsiz mutfak yolculuğuna çıkmak isterseniz, Maraş'a uğrayıp bu tatları bizzat deneyimlemeyi unutmayın. Özellikle geleneksel taş fırınlarda ağır ağır pişen yemekler ve dünyaca ünlü Maraş dondurması sizi bekliyor! Gelin şimdi bu lezzetleri birlikte tadalım...Kahramanmaraş'a geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken yemeklerden biri eli böğründe. Kuzu etinin domates, soğan, biber ve sarımsakla harmanlanıp taş fırında ağır ağır pişirildiği bu yemek, yoğun aroması ve otantik tadıyla özel günlerin vazgeçilmezi. Yanında pilav veya lavaş ekmeğiyle servis edilen eli böğründe, şehrin misafirperverliğini sofralara taşıyor.Soğuk kış günlerinde Maraş'ta sabah kahvaltısında bile tercih edilen Maraş paçası, uzun süre kaynatılmış kuzu veya dana ayaklarının kemik suyu ile hazırlanan, sarımsak, sirke ve limonla servis edilen şifalı bir çorba. Hem enerji verici hem de bağışıklık güçlendirici özellikleriyle bu çorba, Maraş mutfağının sağlık dolu lezzetlerinden.Maraş'ın tarhanası, bölgenin yoğurdu ve buğdayıyla hazırlanan, güneşte kurutulan ve tereyağında kızdırılmış kırmızı biber sosuyla taçlandırılan bir çorba. Soğuk havalarda iç ısıtan bu lezzet, Maraşlıların kültürel mirasının bir parçası.Ekşi ve aromatik tatları sevenler için ekşili aya sulusu; kuzu veya dana eti, limon suyu ve sebzelerin birleşimiyle hem hafif hem doyurucu bir yemek sunuyor. Mumbar dolması ise koyun bağırsağı içine pirinç, kıyma ve baharatların doldurulmasıyla yapılan, ustalık isteyen bir Maraş klasiği.Kahramanmaraş deyince akla ilk gelenlerden biri kuşkusuz Maraş dondurması. Keçi sütü ve özel salep kullanılarak dövme tekniğiyle hazırlanan bu dondurma, uzayan yapısı ve sahlep sayesinde erimeden uzun süre dayanmasıyla benzersiz bir tatlı deneyimi sunuyor.Maraş sokaklarında geleneksel kıyafetli dondurmacıların yaptığı gösteriler ise seyir zevkini artırıyor.Bulgurun yaratıcı kullanımıyla hazırlanan sömelek köfte, tereyağlı domates sosuyla servis edilirken, kuşbaşı kuzu etiyle yapılan Maraş tavası taş fırının eşsiz aromasını taşıyor. Maraş'ın az bilinen tatlılarından züngül tatlısı ise çıtır çıtır dokusuyla kahve yanına hafif bir alternatif sunuyor.