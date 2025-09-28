Şehrin altın mevsimi Hong Kong’da sonbahar kaçamağı

Hong Kong'u ziyaret etmek için en doğru zamanlardan biri ekimden aralığa uzanan dönemdir. Nemli yaz geride kalmış, gökyüzü daha berrak, sokaklar daha yaşanabilir hale gelmiştir. Bu mevsimde şehir kalabalıktır ama aynı zamanda canlıdır; herkes dışarıda vakit geçirmek ister; çünkü hava insanı yoracak kadar sıcak değildir. Şehri keşfederken modern gökdelenlerin arasına gizlenmiş eski tapınaklarla, neon ışıklarıyla yan yana duran sokak pazarlarıyla karşılaşırsınız. Victoria Peak'e çıkıp manzarayı izlemek bir klişe olabilir ama şehrin büyüklüğünü hissetmenin en basit yoludur. Kowloon tarafındaki dar sokaklarda kaybolmak, gündüzleri apartmanların gölgelerinde, akşamları ise ışıkların arasında yürümek şehrin ruhunu anlamak için birebirdir. Central bölgesinde sanat galerilerine uğrayabilir, SoHo sokaklarındaki kafe ve barlarda vakit geçirebilirsiniz.

GÜN DOĞUMUNU KAÇIRMAYIN

Ekim ile aralık arasında şehrin ritmi dışarıya kayar. Akşamüstü sahil hattında yürüyüş yapmak, Kowloon'dan Hong Kong Adası'na doğru gün batımını izlemek unutulmazdır. Festivaller de bu dönemde yoğunlaşır; ışık gösterileri, yılbaşı hazırlıkları ve sokak etkinlikleri şehre ayrı bir enerji katar. Lantau Adası'nda doğa yürüyüşleri yapılabilir, Big Buddha'ya giden patikalar kalabalıktan kaçmak için iyi bir bahanedir. Hong Kong'da bu mevsim, şehirdeki kontrastları en rahat hissedeceğiniz dönemdir. Bir yanda sakin tapınakların huzuru, diğer yanda metrodan yükselen telaş. Yürüdükçe, tattıkça ve izledikçe bu kontrastların aslında şehrin kendisi olduğunu anlarsınız.

KEŞFE NEREDEN BAŞLAMALI?

Ben Hong Kong keşfime, Victoria Tepesi'nin etkileyici manzarasıyla başladım. Manzara çok güzel ama Çinliler, asıl olayın manzara değil, Jackie Chan'in evini görmek olduğunu söyledi. Herkes, 'Hangi yol Jackie Chan'in evine çıkıyor?' diye dolaşıyor etrafta. Ha unutmadan; Chan, 99 numarada oturuyormuş.

İYİ BİR YENİ YIL PLANI OLABİLİR

Yeni yıl için plan yapmadıysanız Hong Kong'da unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz. Görkemli bir ışık gösterisi eşliğinde yeni yılı karşılayabilirsiniz. Bu göz alıcı ışık performansı, En Büyük Daimi Işık ve Sesli Şov unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Hong Kong Adası ve Kowloon Yarımadası'nda bulunan 47 binanın katıldığı müzikli lazer şov, tekneden izlendiğinde daha güzel oluyor. Hong Kong'un hızlı ve durmak bilmeyen hayatı, geceleri ışık ve müzikle devam ediyor. Gösteriden önce kendinize en uygun yeri seçerseniz, 15 dakikalık şov boyunca inanılmaz güzellikte fotoğraflar çekebilirsiniz. Işık şovu, her akşam saat 20.00'de başlıyor. Ngong Ping 360, Lantau Adası'nın en önemli turizm projelerinin başında geliyor. Ngong Ping teleferiğiyle deniz ve dağ manzarası eşliğinde 25 dakikalık harika bir yolculuk yapıyorsunuz. Üstelik bir camın üzerinde metrelerce havada kalıyorsunuz.



MEŞHUR PAZARLAR

Kowloon Yarımadası, sokak pazarlarıyla meşhur. Ladies Market, Bird Market, Flower Market ve elektronik market; bu sokak pazarlarının en gezilmeye değer olanları. Kıyafet, çanta, ayakkabı, oyuncak ve başka pek çok şeyi Ladies Market'te bulabilirsiniz. Bu pazar, adından dolayı sadece kadınlara hitap ediyor gibi anlaşılsa da, aslında içeride kadınlardan çok erkekler var. Alışveriş sırasında mutlaka pazarlık yapın. Özellikle çiçeklere ve çiçekçiliğe meraklıysanız, Flower Market'i de görmeniz gerekiyor.



K-POP SEVERLERE MÜJDE!

Seventeen yedi yıl sonra Hong Kong sahnesine geri dönüyor, hem de Kai Tak Stadyumu'nda iki gece üst üste. 2018'den beri topluca konser vermeyen 13 üyeyi aynı sahnede izlemek, grubun "New" dünya turnesi kapsamında şehre uğramasıyla gerçekleşiyor. Üstelik bu yıl onuncu yıllarını kutlamak için yayımladıkları Happy Burstday albümündeki solo parçaların da sahnede yer bulması bekleniyor. Yani hayranlar için daha fazla solo performans, daha fazla sahne ışığı, daha fazla heyecan.



MACAU'YA FERİBOTLA KAÇIŞ

Hong Kong'dan kısa bir feribot yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Macau ise mutlaka görülmeli. Yaklaşık bir saat süren seferler, sizi ışıkların ve eğlencenin bambaşka bir dünyasına götürüyor. Tarihi Portekiz dokusunun içinde dev casinolar, gösterişli oteller ve Michelin yıldızlı restoranlar yan yana duruyor. Bir yanda pastel renkli kolonyal yapılar arasında yürüyüş yapabilir, diğer yanda dünyanın en büyük kumarhanelerinde şansınızı deneyebilirsiniz.