Festival coşkusuyla Samsun

Samsun deyince aklınıza ne gelir bilemem ama Kurtuluş Mücadelesi'nin meşalesinin yakıldığı şehir olarak kalbimizde bambaşka bir yere sahiptir. Bu köklü tarihî mirasının yanında doğası, tütün tarlalarından miras kalan kültürü, upuzun sahili ve damak çatlatan mutfağıyla tam bir Karadeniz kentidir Samsun... Bağımsızlık yolculuğumuzun ilk adımı olan bu şehirde bugünlerde ayrı bir heyecan yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki yedinci durağı olan Samsun, 20-28 Haziran tarihleri arasında festival coşkusuna ev sahipliği yapacak. Madem Samsun'a doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz, tarihî gururumuzun yanına harika bir gezi rotası da ekleyelim. Karadeniz'in eşsiz manzaraları, sahil boyunca uzanan yaşam dolu caddeleri, müzeleri ve yöresel lezzetleriyle bu şehir keşfedilmeyi fazlasıyla hak ediyor. Samsun gezisine, şehrin simgelerinden biri olan Bandırma Vapuru Müzesi ile başlayabilirsiniz. Millî Mücadele'nin ilk adımlarına tanıklık eden bu müze, ziyaretçilerini bir asır öncesinin atmosferine götürüyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışını simgeleyen, heykeltıraş Heinrich Krippel'in imzasını taşıyan ve dünyanın en etkileyici Atatürk heykelleri arasında gösterilen Onur Anıtı'nı gördükten sonra Bandırma Vapuru'nda o tarihî ruhu hissetmek şart.

MAVİYLE YEŞİL AYNI KAREDE

Şehre yukarıdan bakmak isteyenlerin rotası ise Amisos Tepesi oluyor. Teleferikle ulaşılabilen tepe, Karadeniz'in mavisiyle Samsun'un yeşilini aynı karede buluşturan manzarasıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Burada hem eşsiz manzaranın tadını çıkarabilir hem de bölgedeki tümülüsleri, yani antik mezarları, yakından inceleyebilirsiniz. İlkadım ilçesinde, Batı Park'ta yer alan Amazon kadın savaşçılarına ithafen yapılmış dev heykel ile 10 metre yüksekliğindeki iki Anadolu Aslanı heykeli fotopraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Samsun, Türkiye'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip şehirlerinden biri. Özellikle Atakum Sahili, günün her saatinde yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler ve deniz havasının tadını çıkaranlarla dolup taşıyor.



DOĞANIN KALBİNE YOLCULUK

KENT merkezinden yaklaşık 41 kilometre uzaklıkta, ziyaretçilerini adeta başka bir dünya karşılıyor. UNESCO Dünya Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce kuş türüne ve pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçılığı ve bisiklet turları için adeta bir açık hava cenneti olan delta, Samsun'un doğal zenginliklerinin en etkileyici örneklerinden biri. Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu ise heybetli kayalıkları ve Kızılırmak'ın turkuaz sularıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Kanyonda düzenlenen tekne turları sırasında kendinizi bambaşka bir coğrafyada hissedebilirsiniz.