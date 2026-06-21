Ortaçağ’dan kalma bir masal Prag

Vltava Nehri'nin serin sularının kıyısında uzanan Prag, hem tarih severlerin hem de sanat tutkunlarının en gözde destinasyonlarından. Burası sadece gezilecek bir şehir değil, ruhun kendini bulduğu, zamanın ve mekânın iç içe geçtiği bir düş... Prag'da her adımda geçmişin şiirini hisseder, geleceğin umutlarını koklarsınız.

GEÇMİŞLE BUGÜNÜ BİRLEŞTİRİYOR

Bu masalsı şehirle ilk karşılaşmamız, Karl Köprüsü'nün taş merdivenlerinde başlıyor. Köprüde yer alan 30'dan fazla heykel, bu taş yolun sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda açık hava müzesi olduğunu kanıtlar gibi. Gün doğumunun yumuşak ışıkları altında eski çağlardan kalma heykellerin gölgeleri köprünün üzerinde adeta dans ediyor. Vltava Nehri'nin serin suları altında süzülen kayıklar ise sanki şehrin kalp atışlarını duyuruyor... Burada yürürken zamanın yavaşladığını, her nefesin ağırlaştığını hissediyorsunuz. Köprü sadece iki kıyıyı değil, geçmiş ile bugün arasındaki ince çizgiyi de birleştiriyor.

ŞEHRİN İHTİYAR BEKÇİSİ

Şehrin en görkemli yapısı Prag Kalesi. Krallara, imparatorlara ev sahipliği yapan bu kalenin yüksek duvarları arasında, tarih adeta nefes alıyor. Şehrin üzerine serilen ihtiyar ancak yıllara meydan okuyan bu bekçi, her gün yeniden doğan güneşle birlikte görkemini fısıldıyor. Gotik mimarinin ihtişamı, barok döneminin zarafeti ve modern dünyanın dokunuşları burada iç içe geçiyor. İçinde yükselen Aziz Vitus Katedralinin sivri kuleleri, göğe uzanan eller gibi, şehri kutsar ve her taşında saklı bir ibret ve ihtişam barındırıyor. Kalenin dar sokaklarda gezinirken, gölgelerin arasındaki gizemli hikâyeleri hissederken zirveye vardığımız anda Prag bir başka güzelliğini seriyor. Kalenin surlarından, kırmızı çatılarla bezenmiş Prag altın bir halı gibi nehrin kıyısına uzanıyor.

HER SAAT BAŞI DANS

Eski Şehir Meydanı, Prag'ın ruhunu gözler önüne seren bir sahne adeta. Buradaki Astronomik Saat ise ziyaretçilerini etrafında toplayan tatlı bir büyücü gibi... Bu saat, zamanı sadece ölçmekle kalmıyor, geçmişin ve geleceğin kapılarını aralayan bir büyü gibi her saat başı dans ediyor. Saatin her bir dişlisi ise, hayatın karmaşası içinde düzenin ve güzelliğin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Bu saatin büyülü gösterisini izlerken, zamanın kendi ritminde akıp gittiğini unutuyorsunuz.

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA

Eski Şehir Meydanı'nın etrafını saran rengarenk binalar ve gotik kiliseler ise şehrin şiirsel kaleminden dökülmüş dizeler gibi... İşte tam da burada ve bu anda bir kahve molası vermek gerek. Kahvenizi yudumlarken arka planda hafifçe duyulan klasik müzik notaları, geçmişle bugünü birbirine bağlıyor. Canlılığın ve modern hayatın ritmi ise Wenceslas Meydanı'nda atıyor. Tarih ve çağdaşlığın birleştiği bu geniş meydan, Prag'ın kalbinde atan bir nabız gibi... Burada, şehrin enerjisini solurken geçmişle geleceğin iç içe geçtiği anlar sizi tatlı bir yolculuğa çıkarıyor.



Ne yenir?

Prag, sadece tarihi ve kültürüyle değil, damağınıza dokunan eşsiz tatlarıyla da unutulmaz bir deneyim sunuyor. Gurme yolculuğunuzun ilk durağı hiç şüphesiz Gulaş Çorbası. Tatlı olarak ise, sokaklarda sıkça rastlayacağınız Trdelnik'i mutlaka denemelisiniz. Prag mutfağının vazgeçilmezi olan Svickova, yani kremalı sosla servis edilen marine edilmiş dana eti, yanında kızarmış knedliky ve yaban turpu ile sunuluyor. Biraz daha hafif ve taze tatlar arıyorsanız, Kari Füme Somon veya yerel peynirlerle hazırlanan tabaklar da menülerde sıkça yer alıyor.



Kafka'nın izinde

PRAG denildiğinde akla gelen ilk isim elbette Franz Kafka.. .Şehrin hemen her sokağı hemen her adımında ondan bir ize rastlıyorsunuz. Burada fark ettiğiniz her ayrıntıda yüzünüzde oluşan gülümseme bu yazara gönderilen bir selam gibi... Ancak bu selamın en güzeli Franz Kafka adına oluşturulan müzede verileni. Milena'ya Mektuplarla başlayan müze yolculuğunuz Kafka'nın kaleminin dokunduğu hikayelerle devam ediyor. Müzenin atmosferi, edebiyatın gücünü ve insan ruhunun karmaşıklığını gözler önüne sererken Şehrin gölgelerinden çıkmış gizemli bir hazinede gibi hissediyorsunuz.



Gökyüzüne dokunun

ŞEHRİN üzerine nazlı nazlı bakan Petrin Tepesi, yemyeşil doğası ve minyatür Eyfel Kulesi'ni andıran gözlem kulesiyle, sizi gökyüzüne dokunmaya çağırıyor. Buradan, Prag'ın kırmızı çatılarının ve nehrin sakin sularının arasında kaybolan siluetine tanık olmak büyüleyici. Ve modern dünyanın zarafeti Dans Eden Ev ile şehirde hayat buluyor. Bu cesur yapı, geçmişin klasik çizgileriyle bugünün özgür ruhunu ustalıkla harmanlıyor.



Avrupa'nın en seçkinleri arasında

Bodrum Yarımadası'nın en güzel koylarından biri olan Cennet Koyu'nda konumlanan Mandarin Oriental, Bodrum, 2026 sezonuna doğayla uyumlu lüks anlayışını ve bütünsel wellness yaklaşımını yeniden yorumlayan deneyimlerle merhaba diyor. Yeni sezonda kapılarını açan The Spa at Mandarin Oriental, Bodrum yenilenen bakım ritüelleri, kişiselleştirilmiş wellness programları ve uluslararası başarılarıyla Bodrum'un en seçkin iyi yaşam destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Mandarin Oriental, Bodrum'un wellness yaklaşımı uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor. The Spa at Mandarin Oriental Bodrum, dünyanın en saygın yayınlarından biri olan Newsweek tarafından hazırlanan "World's Most Extraordinary Spas 2026-Europe" seçkisinde yer alarak Avrupa'nın en seçkin spa deneyimleri arasında gösterildi. The Spa at Mandarin Oriental, Bodrum yenilenen spa deneyimleri, uluslararası ödüllerle taçlanan yaklaşımı ve kişiselleştirilmiş bakım ritüelleriyle 2026 sezonunda da dikkatleri üzerine çekiyor.



Gastronomiye özgün dokunuş

Conde Nast Traveller ve World Luxury Hotel & Spa Awards tarafından dünyanın ve Avrupa'nın en iyi otelleri arasında gösterilen, The Luxury Spa Edit Awards 2025'te Avrupa'nın en iyi üç Spa Retreat otelinden biri seçilen ve Michelin Guide tarafından One Key ödülüne layık görülen Six Senses Kaplankaya, gastronomiyi resortun bütünsel yaşam yaklaşımının önemli bir parçası olarak ele alıyor. Bu yaklaşımın en özel yansımalarından biri olan Meze by the Sea, farklı mutfak kültürlerini yaratıcı dokunuşlarla buluşturarak misafirlerini eşsiz bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor. Senses Kaplankaya Executive Chef'i Özgür Bozgurt liderliğinde hazırlanan Meze by the Sea 2026 menüsü Ege mutfağının köklü lezzet mirasını yaratıcı dokunuşlarla yeniden yorumluyor.