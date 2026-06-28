Koyların kıyısında sessiz bir lüks halk plajları

Bazı güzellikler vardır ne bir rezervasyon gerektirir ne de özel bir kimlik... Türkiye'nin dört bir yanında, Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen halk plajları işte tam da böyle yerler. Doğanın sunduğu o eşsiz güzelliklere adeta sihirli bir dokunuş yapan Turizm Bakanlığı, bu koyları ücretsiz ama bir o kadar zengin şekilde halkın hizmetine sunuyor. Antalya'dan Bodrum'a, Marmaris'ten Çeşme'ye uzanan toplam 20 halk plajında deniz sadece güzel değil aynı zamanda herkes için özgür, herkes için erişilebilir... Gelin bu birbirinden güzel plajlarda çam kokularını içimize çekip, turkuvaz sulara kendimizi bırakalım.

TURKUVAZ BİR HUZUR

Antalya, ücretsiz halk plajlarının en zengin rotası... İlde toplam 14 halk plajı bulunuyor. Her birinde başka bir mavilik, başka bir huzur saklı. Muratpaşa'da yer alan Lara Halk Plajı ince kumlar ve sığ deniz sizi karşılıyor. Özellikle sakin deniz sevenler için ideal olan bu plaj anı zamanda keyifli bir yürüyüş rotası da sunuyor. Serik'te yer alan Belek halk plajı geniş sahilleriyle ferah bir nefes aldırırken, çam ağaçlarıyla çevrili Kadriye halk plajı ise adeta bir oksijen deposu... Kemer'e doğru ilerledikçe Çamyuva ve Tekirova'da deniz berraklaşıyor, turkuaz tonları derinleşiyor. Doğal ve bakir yapısıyla saklı bir cennet hissi veren Alacasu Halk Plajı "Dünyadaki cennet bu olsa gerek" dedirtiyor! Bostanlık koyları doğallığıyla öne çıkarken, Beldibi'nde Bahçecik ve Çifteçeşmeler ise serin ve dingin sular sunuyor. Küçük Çaltıcak'ta çam kokuları eşliğinde yüzmek, yazın en sade mutluluğu...

Manavgat kıyılarında ise Ulualan'ın sakinliği, Ilıca'nın sığ ve huzurlu denizi, Side'nin altın kumları ve gün batımı, Sorgun'un ormanla iç içe atmosferiyle gün uzadıkça uzuyor.

ARTIK HERKESİN GÖZDESİ

Ege'de deniz biraz daha serin, rüzgâr biraz daha canlı... Muğla'da Bodrum ve Marmaris'te toplam 5 halk plajı var. Bodrum İçmeler Halk Plajı sakin denizi ve temiz kıyısıyla rahatlatıcı bir atmosfer sunarken, Torba şehre yakın ama bir o kadar dingin bir kaçış noktası... Sosyetenin gözdesi halini alan Türkbükü ve Yalıkavak açılan halk plajıyla artık vatandaşların da gözdesi. Türkbükü berrak suyu ve hareketli çevresiyle canlı bir sahil deneyimi sunarken, Yaklıkavak da rüzgârlı yapısı ve serin sularıyla ferahlatıyor. Marmaris'te yer alan İçmeler Halk Plajı ise dağlarla çevrili, cam gibi deniziyle adeta bir doğa tablosu...

RÜZGÂRIN İZİNDE

İzmir Çeşme'de yer alan Pırlanta Halk Plajı, adını hak eden nadir yerlerden... İncecik kumlar, sürekli esen rüzgâr ve dalgalarla dans eden eşsiz bir deniz... Sörf yapanların renkli yelkenleri gökyüzünü süslerken, kıyıda oturmak bile başlı başına bir keyif!

BU YIL SONUNDA 23'E ÇIKACAK

Sadece Ege-Akdeniz'de değil, bu yıl sonunda Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te de açılması hedeflenen halk plajlarının sayısının 23'e çıkarılacak. Her yıl sayının artırılması planlanan halk plajlarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar ücretsiz ve özgürce bir günün keyfini çıkaracak.

BU PLAJLARDA SİZİ NE BEKLİYOR?

Ücretsiz giriş

Temiz ve düzenli sahiller

Duş, soyunma kabini, tuvalet gibi temel hizmetler

Uygun fiyatlı yeme-içme alanları

Aile dostu güvenli ortam

Otopark

Spor alanları