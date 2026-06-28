Yazar ve şairlerin peşinde edebiyat rotası

İstanbul, sadece iki kıtayı birleştiren bir köprü değil her sokağında, her yalı penceresinde bir yazarın nefesini, bir karakterin hüznünü saklayan yaşayan bir edebiyat kütüphanesi. Şehrin kaosundan biraz uzaklaşıp ruhunu tazelemek isteyen bir edebiyat tutkunuysanız, rotanızı bu zamansız metinlere çevirin. Hazırsanız edebiyat turumuza başlıyoruz.

Turumuza Turgut Uyar'ın Vaiz sokağında başlıyoruz. Bu sokak sadece fiziksel bir yer değil insanların yalnızlığı, sessizliği ve içsel çatışmalarıyla dolu bir alan gibi anlatılıyor Uyar'ın şiirinde. Bir sokak düşün, adı Vaiz Sokağı... İnsanlar geçer ama kimse birbirine değmez, şehir konuşur, kimse dinlemez...

SAİT FAİK'İN İSTANBUL'U

Fatih sonrası edebiyat rotası nereden devam etmeli diye araştırırken, Büyükada'da karar kılıyorum. Tarihin ve edebiyatın en keskin buluşma noktası burası. Reşat Nuri Güntekin'in huzur bulduğu, Sait Faik'in martı seslerini dinlediği bu ada, aynı zamanda siyasi sürgünlerin de hafızası... Adanın derinliklerinde, 1929-1933 yılları arasında burada yaşayan Lev Troçki'nin izlerini bulmak mümkün. Adadaki sürgün günleri, modern tarih ve edebiyat anlatılarında adanın "hüzünlü ama zarif" kimliğinin temel taşını oluşturuyor.

Vapurla kıtayı değiştirip Kadıköy'den geçerek Burgazada'ya, "Sait Faik'in Adası"na gidiyoruz. Sait Faik Abasıyanık'ın Burgazada'daki evi, bugün bir müze olarak yazarın eşyalarını, el yazılarını ve o kendine has İstanbul sevdasını koruyor. Buraya geldiğinizde mutlaka Sait Faik Müzesi'ni gezin, ardından yazarın "her şey bir insanı sevmekle başlar" dediği o ağaçların altında oturun. Bu adaya gelip Kalpazankaya'da gün batımını izlemek ise en keyifli anlardan...

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN HUZUR'U

İstanbul'un kalbi Beyoğlu'na, edebiyatın en yoğun yaşandığı yerlerden birine geçiyoruz. Burası, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanının estetik atmosferi... İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında "Huzur"un o bitmek bilmeyen İstanbul melankolisini arayın, ardından bir kitabevinde eski bir İstanbul baskısı bulun. Buraya gelmişken Pera Palas Oteli'nin ziyaret etmeyi unutmayın. Malum burası Agatha Christie'nin efsanevi 411 numaralı odası ve Hemingway gibi isimlerin uğrak noktası olmasıyla dünya edebiyatının İstanbul'daki evi.

YAŞAR KEMAL'İN İZİNDE

Boğaz'ın Anadolu yakasında, edebiyatın daha sakin, daha köklü bir damarına giriyoruz. Kuzguncuk Can Yücel'in, Oktay Rifat'ın ve Yaşar Kemal'in yürüyüş yolları... Her köşede bir şairin dizesi asılı gibi... Kuzguncuk Bostanı'na bakan bir kafede ev yapımı börek ve Türk kahvesi için. İcadiye Caddesi'nde bir yürüyüşe çıkın. Burası edebiyatçı ve ressamların yıllarca ilham aldığı, mahalle kültürünün en saf hali...

İSTANBUL'DA SONRA KAHRAMANMARAŞ

2025 yılında UNESCO tarafından "Edebiyat Şehri" unvanına layık görülen Kahramanmaraş, Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek temsilcisi olarak tam anlamıyla "şiirin başkenti" olarak anılmayı hak ediyor. Kahramanmaraş, 16. yüzyıldan günümüze kadar kesintisiz süren, beş yüz yıllık köklü bir edebi geleneğe ev sahipliği yapıyor. Burası sadece bir şehir değil Türk edebiyatının birçok önemli isminin yetiştiği bir edebiyat ekosistemi. Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören gibi modern Türk edebiyatının yapı taşı olan isimlerin nefesini bu sokaklarda hissedebilirsiniz.