Boğazın asi güzeli Kız Kulesi

Kızkulesi, İstanbul Boğazı'nın asi güzeli... Alımlı, sevdalı, mağrur... Geceleri saçlarını denizin ortasına döken, bir başına yapayalnız ama her zaman genç, her zaman güzel... Boğazın en naif yerine dikmiş gözlerini ve aşkını yüzyıllar boyunca anlatmaya çalışmış sevgilisi denize... Gerçi, hangi âşık sevdiğinin kollarında mahkûm olmak istemez ki? İşte belki de böyle bir aşk Kız Kulesi'nin aşkı... Bu yüzden gözlerinizi ondan alamazsınız. Bazen eve dönerken, bazen Salacak'ta bir çay içerken... Ya da İstanbul'a veda ederken son kez boğaza bakayım dersiniz ama yine ona takılır gözleriniz. Çeker sizi o efsanevi büyüsüne... Ve bir anda kendi hayallerinizle baş başa kalırsınız. Kimi zaman bir aşkı hatırlarsınız, kimi zaman bir hayali yaşarsınız İstanbul'un eteklerinde.

EFSANELERİN EN HÜZÜNLÜSÜ

Kız Kulesi'nin hikâyesi de en az kendisi kadar büyüleyici... En bilinen efsaneye göre bir kahin, kralın kızının 18 yaşında bir yılan tarafından öldürüleceğini söyler. Kızını korumak isteyen kral, onu denizin ortasındaki kuleye kapatır. Ancak kaderden kaçılmaz... Yılan, kuleye gönderilen üzüm sepetinin içinden çıkar ve prensesi zehirler. Bir diğer efsanede ise Hero ve Leandros'un trajik aşkı anlatılır. Her gece yüzerek kuleye gelen Leandros, bir gece fenerin sönmesiyle yolunu kaybeder ve boğulur. Sevdiğinin ardından Hero da kendini sulara bırakır. Bir Osmanlı rivayetinde ise Battal Gazi'nin kuleyi basıp tekfurun kızını kaçırdığı anlatılır. Belki bu efsaneler Kız Kulesi'ni anlamlı kılar, belki de insanlar bu büyülü yapıya bu hikâyeleri yakıştırır...

EN ROMANTİK KAÇIŞ NOKTASI

Efsanelerin mekanı olan Kız Kulesi, artık tarihi bir anıt olarak salınıyor. Turizm Bakanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyon sürecine giren kule 11 Mayıs 2023'te kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Yapıya zamanla eklenen ve özgün karakterine uymayan tüm betonarme eklentileri kaldırılan kule, tarihi kimliğine de dönüş yaptı. II. Mahmut dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak ahşap malzemelerle yeniden yapılan kule, İstanbul depremine karşı da güçlendirildi. Bu tadilatla birlikte Kız Kulesi ticari bir restoran olmaktan çıkarılıp tarihe miras bir anıt müze haline geldi. Hali hazırda içinde minik bir kafenin de bulunduğu kuleye gidip çay içmek, dalgaların sesini dinlemek, maviliğe dalmak... Hepsi birer ritüel gibi...