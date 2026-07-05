Türkiye’nin en lezzetli dondurma durakları

Ben her gittiğim şehirde önce dondurmasını merak ederim. Çünkü iyi bir dondurma bana o bölgenin sütünü, meyvesini, toprağını ve insanını anlatır. Kimi zaman bir köy meydanındaki küçük dükkânda, kimi zaman sahil kasabasında, kimi zaman tarihi bir çarşının içinde yediğim o ilk kaşık, bana şehrin karakterini hissettirir. Kimi keçi sütüyle hazırlanır, kimi dağlardan toplanan meyvelerle, kimi sakızın mis gibi kokusunu taşır. Her külah aslında küçük bir coğrafya dersidir. Bu yaz bavulunuzu hazırlarken size küçük bir önerim var. Gideceğiniz şehirlerin müzelerini, plajlarını ve tarihi sokaklarını listelediğiniz kadar dondurma duraklarını da not alın. Çünkü bazı şehirler önce dondurmasıyla hafızanızda yer eder. İşte sizin için derlediğimiz en iyi dondurma durakları...

DOĞDUĞU YER MARAŞ

Dondurma denince ilk durak elbette Kahramanmaraş. Gerçek Maraş dondurmasını anlatmaya kelimeler yetmez. Keçi sütü, salep ve ustalık... İşte bütün sır bu üçlüde saklı. Bıçağıyla kesilen, uzayan, kolay kolay erimeyen bu dondurma aslında başlı başına bir gösteridir. Şehirde dolaşırken tarihi çarşıları gezebilir, ardından ustaların önünde hazırlanan gerçek Maraş dondurmasını mutlaka yerinde tadabilirsiniz. İlk lokmada farkı hissedeceksiniz.

DAMLA SAKIZININ PEŞİNDE

Bir İzmirli olarak söylemeden geçemem yazın en güzel bahanesi Kordon'da yürürken damla sakızlı dondurma yemektir. Çeşme ve Alaçatı çevresinde hazırlanan damla sakızlı dondurmalar kendine özgü aromasıyla yıllardır Ege'nin simgelerinden biri. Hafif reçinemsi kokusu ve ferahlatıcı tadı özellikle sıcak yaz günlerinde başka hiçbir aromaya benzemez. Yanına birkaç top karadut ya da limon eklerseniz tam bir Ege klasiği ortaya çıkar.

KEÇİ SÜTLÜYÜ KEŞFEDİN

Datça, Akyaka, Bodrum, Marmaris... Muğla'nın hangi köşesine giderseniz gidin küçük butik dondurmacılar sizi şaşırtacaktır. Özellikle keçi sütüyle hazırlanan sade dondurmalar ve günlük meyvelerden yapılan sorbeler yazın vazgeçilmezidir. Datça bademiyle hazırlanan dondurmalar ise bence mutlaka tadılması gereken yerel lezzetlerden.

TURUNÇGİLİN MERKEZİ

Antalya sadece deniziyle değil, meyveleriyle de cömert bir şehir. Portakal, bergamot, limon ve mandalina aromalı dondurmalar özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor. Kaleiçi'nde dolaşırken küçük bir mola verip turunçgil aromalı bir külah almak, sıcak havada adeta ilaç gibi geliyor. Ben her zaman bir top limon, bir top portakal tercih ediyorum. Tam yaz ferahlığı...



CEZERYELİ DONDURMAYI DENEYİN

Mersin mutfağı sürprizlerle doludur. Burada bazı ustalar cezeryeyi dondurmayla buluşturuyor. Havuç, ceviz ve baharatın verdiği aroma, sütlü dondurmayla birleşince ortaya oldukça farklı bir lezzet çıkıyor. Üstelik Mersin'in sıcağında bu serin mola çok daha keyifli oluyor.



KAYMAK DEYİNCE AFYON

Afyon denince akla önce kaymak gelir. İşte o meşhur manda kaymağı, dondurmaya da bambaşka bir karakter kazandırıyor. Yoğun kıvamı, süt tadı ve kadifemsi dokusuyla klasik dondurmalardan çok farklı bir deneyim sunuyor. Yanına vişne ya da frambuaz gibi hafif ekşi aromalar eklendiğinde denge mükemmel oluyor.



DONDURMA BİR TATLIDAN FAZLASI

Dondurma her zaman bir tatlıdan fazlasıdır. Çünkü bazen bir şehri en iyi anlatan şey, elinizde erimeye başlayan bir külah dondurmadır. Ve inanın bana, bazı tatiller bavulda değil, damağımızda eve döner.



BURSA'DA KESTANELİ SÜRPRİZ

Uludağ'ın eteklerinde gezerken kestane şekeriyle hazırlanan dondurmaları denemeden dönmeyin. Tatlı ile sütlü aromanın dengesi oldukça başarılı. Özellikle yaz akşamlarında tarihi çarşıyı gezerken elde bir külah kestaneli dondurma, Bursa'yı farklı hatırlamanızı sağlayacaktır.



KARADUTLUSU EFSANE

Karadeniz'in bereketli doğası sadece sofralara değil, dondurmalara da yansıyor. Artvin'den Rize'ye kadar birçok küçük üretici yayla sütüyle hazırladığı dondurmaları taze karadut, böğürtlen ve yaban mersiniyle buluşturuyor. Doğanın içinde, serin bir yaylada yediğiniz bir top karadutlu dondurmanın tadını uzun süre unutmanız mümkün değil.