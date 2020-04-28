Van Gölü kıyısında 12 tür ters lale çiçek açtı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YY) Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan ‘Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Geofit Bahçesi’nde yetiştirilen ters lalelerin 12 türü çiçek açtı.Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk tarafından üniversite yerleşkesinde 6 yıl önce oluşturulmaya başlanan bahçede 120 tür geofit bitkisi yetiştiriliyor. Geofit bahçesinde çiçek açan ve bölge halkı tarafından “hüzün çiçeği” ya da “ağlayan gelin” olarak adlandırılan, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Van bölgesinde yetişen ters laleler, görüntüleriyle adeta büyülüyor. Bahçede güzel görüntüsüyle dikkat çeken ters lale türlerinin yanı sıra, nergis, orkide, süsen, sümbül, çiğdem, kardelen, allium, safran ve gladiolus türleri de yetiştiriliyor.“Ters lalemizin farklı farklı 12 tane türü var”İHA muhabirine konuşan Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, büyük emekle oluşturdukları bahçede; Türkiye’nin farklı yörelerinden, Doğu Anadolu Bölgesi ve Van Gölü Havzası’ndan topladıkları 120 türe yakın geofit bitkisinin bulunduğunu belirtti. Toprak altında yetişen yumrulu ve soğanlı yer altı bitkilerine geofit denildiğini anımsatan Prof. Dr. Tunçtürk, “Ters lale, lale, nergis, orkide, süsen ve sümbül türlerimiz var. Özellikle ters lalemizin farklı farklı 12 tane türü var. Dağlardan topladığımız ve tulipa dediğimiz lale türleri var” dedi.“Bu türler yok olmayla karşı karşıya kaldı”Bilinçsizce toplanmasından dolayı geofit bitkilerinin yok olmayla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Tunçtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:“Burada yetiştirilen endemik tür bitkilerin korunma altına alınması için böyle bir bahçe oluşturduk. Ne yazık ki aşırı toplanma ve bitki kaçakçılığından dolayı bu türler yok olmayla karşı karşıya kaldı. Burada bitkileri ileriki aşamada yetiştirip, çoğaltıp, tohumlardaki çimlenmeyle ilgili sıkıntılarını gidermek için farklı çalışmalar uyguluyoruz. Amacımız doğadan topladığımız bitkileri hem öğrencilerimize tanıtmak hem bölgeden gelen misafirlerimize güzel bir bahçe sergilemek hem de bu bitkilerin daha iyi tanıtılarak çoğaltılması ve ileri ki nesillere korunarak taşınmasını sağlamak en büyük amacımızdır.”