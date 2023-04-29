Barbaros, annesi Şirin’in büyük sırrını öğrendi! | Video
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 14. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda; Barbaros, Menderes ve Nazmiye’ye çok yaklaşırken iyice köşeye sıkışan Çatal son hamlesiyle Barbaros’u yerle bir etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:09
Barbaros, annesi Şirin’in büyük sırrını öğrendi! | Video 29.04.2023 | 00:15
01:48
03:04
01:12
00:48
05:32
00:52
01:08
03:07
Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı | Video 08.04.2023 | 00:02
08:15
01:08
08:21
01:05
Ateş Kuşları 10. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! "Bul beni kızım..." | Video 31.03.2023 | 10:06
01:06
01:09
02:45
Zümrüt Gülayşe'yi istemeye geldi, Barbaros vuruldu! | Video 24.03.2023 | 21:56
01:11
01:11
01:12