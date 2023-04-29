Barbaros, annesi Şirin’in büyük sırrını öğrendi! | Video

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 14. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda; Barbaros, Menderes ve Nazmiye’ye çok yaklaşırken iyice köşeye sıkışan Çatal son hamlesiyle Barbaros’u yerle bir etti.