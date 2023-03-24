Video Dünya AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video
AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video

AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video

24.03.2023 | 08:43

Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet başkanları, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye için toplanan yardımların acilen gönderilmesi çağrısında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

AB Liderler Zirvesi bünyesinde bir araya gelen AB Devlet ve Hükümet Başkanları yoğun bir gündemle Belçika'nın Başkenti Brüksel'de toplandı. İki gün sürmesi planlanan zirvenin ilk gününde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşen AB liderlerinin başta Ukrayna savaşı ve gıda krizi konuları olmak üzere iklim değişikliği ve AB'nin ilgili politikalarının ele alındığı bildirildi. Toplantıların ilk günü sonunda düzenlenen basın toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgiler veren AB Konseyi Başkanı Charles Michel AB'nin Ukrayna'ya desteğinin birlik içinde devam edeceğini ve AB'nin kendi imkanlarıyla mühimmat üretip Ukrayna'ya verilmesi yönünde AB liderlerinin hemfikir olduğunu bildirdi.

AB'NİN REKABET GÜCÜ VE GÖÇ KONUSU ELE ALINDI
AB liderler zirvesinde ayrıca AB'nin rekabet gücünü arttırıcı politikaların ele alındığı ancak İsveç Dönem Başkanlığının bu alanda çalışmalar yapmaya devam edeceği bildirildi. Basın toplantısında konuşan AB Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin rekabetçi gücünün artması için kalifiye iş gücüne ve yeni ticaret anlaşmalarına ihtiyacı olduğunu bildirdi. Göç konusunda Liderler Zirvesinde ele alındığını bildiren von der Leyen, pilot bir projeyle Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır bölgesinin daha iyi korunması konusunda AB'nin çaba harcayacağını söyledi. Göç alanında herhangi bir karar alınmazken konuya dair asıl görüşmelerin Haziran ayı zirvesinde ele alınacağı bildirildi.
Türkiye yardımları için çağrı
Brüksel'de ilk günü tamamlanan AB liderler zirvesi sonuç bildirgesinde ise Türkiye'de yaşanan deprem sonrasında AB tarafından düzenlenen "AB Bağışçılar Konferansı'' girişiminden memnuniyet duyulduğu bildirildi. Bildirgede toplanan yardımların hızlı bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi çağrısı yapıldı. Bildiride konuya ilişkin olarak, "6 Şubat 2023'teki trajik depremin ardından, Avrupa Konseyi Türkiye ve Suriye halkına destek için Donörler Konferansı'nı memnuniyetle karşılıyor. Konferans sonucu taahhüt edilen yardımın hızlı ve etkili bir şekilde ödenmesi çağrısında bulunur'' ifadelerine yer verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video 09:13
AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video 24.03.2023 | 08:43
Fransa’da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video 09:58
Fransa'da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video 23.03.2023 | 23:31
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video 00:29
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video 23.03.2023 | 16:28
İspanya’da 100’den fazla tarih öncesi gravür bulundu | Video 01:26
İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu | Video 23.03.2023 | 14:58
California’da sel ve fırtına: 2 ölü | Video 01:21
California’da sel ve fırtına: 2 ölü | Video 23.03.2023 | 13:35
Avustralya’da kargo uçağında 52 kilogram metamfetamin bulundu | Video 01:15
Avustralya’da kargo uçağında 52 kilogram metamfetamin bulundu | Video 23.03.2023 | 12:34
Gazze’de ilk teravih namazı kılındı | Video 02:37
Gazze'de ilk teravih namazı kılındı | Video 23.03.2023 | 08:35
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 01:38
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 22.03.2023 | 19:25
ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video 02:39
ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video 22.03.2023 | 13:12
Suriye: İsrail, Halep Havalimanı’na saldırı düzenledi | Video 00:33
Suriye: "İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi" | Video 22.03.2023 | 13:12
Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video 01:04
Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video 22.03.2023 | 13:12
Rus barış gücü, Ermeni grupların Karabağ’a yasa dışı askeri sevkiyatına eşlik ediyor | Video 01:29
Rus barış gücü, Ermeni grupların Karabağ’a yasa dışı askeri sevkiyatına eşlik ediyor | Video 22.03.2023 | 10:18
Zelenskiy, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi | Video 02:14
Zelenskiy, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi | Video 22.03.2023 | 01:25
Ukrayna: Kırım’daki Rus Kalibr füzeleri imha edildi | Video 00:24
Ukrayna: "Kırım’daki Rus Kalibr füzeleri imha edildi" | Video 21.03.2023 | 14:54
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi | Video 00:26
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi | Video 21.03.2023 | 13:24
Fransa’daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı | Video 01:22
Fransa'daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı | Video 21.03.2023 | 12:32
Fransa’daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı | Video 01:22
Fransa'daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı | Video 21.03.2023 | 12:24
İspanya’da yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada | Video 00:40
İspanya'da yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada | Video 21.03.2023 | 12:00
Japonya’da kiraz çiçekleri açtı, halk parklara akın etti | Video 05:03
Japonya'da kiraz çiçekleri açtı, halk parklara akın etti | Video 21.03.2023 | 10:43
Fransa kaosa sürükleniyor: Macron kıl payı kurtuldu, halk sokakları ateşe verdi | Video 02:53
Fransa kaosa sürükleniyor: Macron kıl payı kurtuldu, halk sokakları ateşe verdi | Video 21.03.2023 | 10:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA