ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde ilk kez Kongre’de konuştu | Video 05.03.2025 | 08:41 ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Kongre'de gerçekleştirdiği ilk hitabında, iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında Trump, özellikle Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalara, ABD’nin küresel ticaret stratejilerine, ulusal güvenliğe ve ekonomik büyümeye yönelik planlarına vurgu yaptı. Konuşma, bazı Demokrat Partili Kongre üyelerinin protestoları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da, Trump’ın mesajları büyük yankı uyandırdı. Demokrat Senatör Al Green, Başkan Trump'ın konuşmasını protesto etmek için sık sık bölmesi üzerine salondan çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den aldığı önemli bir mektubu kamuoyuyla paylaştı. Zelenskiy'nin, Ukrayna'nın kalıcı barışı sağlamak için en kısa sürede müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ifade ettiğini aktaran Trump, Ukrayna'nın ABD'nin egemenlik ve bağımsızlık konusundaki desteğini takdir ettiğini vurguladı. Mektupta ayrıca, ABD ile planlanan mineraller anlaşmasının Washington için uygun olan herhangi bir tarihte imzalanmaya hazır olduğu belirtildi. Trump, Zelenskiy'nin barış yönündeki mesajlarını olumlu karşıladığını ve bu sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı, aynı zamanda Rusya ile ciddi müzakereler yürütüldüğünü ve Moskova'dan barışa dair güçlü sinyaller aldıklarını belirtti. "Bu anlamsız savaşı sona erdirmenin zamanı geldi" diyen Trump, Washington'un barış sürecine liderlik etmeye hazır olduğunu vurguladı.

"AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME DÖNEMİNDEKİ TERÖR SALDIRISININ SORUMLUSU YAKALANDI"

Konuşmasında ABD'nin ulusal güvenliğine dair önemli gelişmelere de değinen Trump, 2021 yılında ABD'nin Afganistan'dan çekildiği dönemde düzenlenen ve 13 Amerikan askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının baş sorumlusunun yakalandığını açıkladı. Şüphelinin, Amerikan adaletine teslim edilmek üzere yolda olduğunu belirten Trump, Pakistan hükümetine bu sürece sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

PANAMA KANALI VE KÜRESEL TİCARET HAMLELERİ

ABD'nin küresel ticaretteki stratejik pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Trump, Panama Kanalı'nın iki yanında bulunan limanların işletme haklarının büyük bir Amerikan şirketi tarafından satın alındığını duyurdu. Bu hamlenin, ABD'nin küresel deniz ticaretindeki etkisini artıracağını belirten Trump, süreci Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yöneteceğini ifade etti.

Ayrıca, Amerika'nın sanayi ve savunma alanındaki gücünü artırmak adına Beyaz Saray bünyesinde yeni bir Gemi İnşa Ofisi kurulacağını açıklayan Trump, ticari ve askeri gemi inşası için özel vergi teşvikleri sunulacağını duyurdu. ABD'nin enerji ve sanayi altyapısını güçlendirmek için kapsamlı planlar hazırladığını vurgulayan Trump, ulusal güvenliği artırmak adına "Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi"nin geliştirilmesi talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.

GRÖNLAND VE ABD'NİN STRATEJİK GENİŞLEME PLANLARI

Konuşmasında ABD'nin küresel genişleme politikalarına da değinen Trump, Grönland halkına ABD'ye katılmaları yönünde resmi bir davette bulundu. Grönland'ın ABD için hem ulusal hem de uluslararası güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Trump, burayı bir şekilde Amerikan topraklarına katmak istediklerini açıkladı.

VERGİ POLİTİKALARI VE TİCARET ANLAŞMALARI

Trump, ABD'nin ekonomik büyümesini hızlandırmak için yeni bir vergi reformu üzerinde çalıştıklarını ve Amerikan üreticilerini desteklemek amacıyla yabancı ülkelere yönelik gümrük tarifelerini artıracaklarını belirtti. 2 Nisan itibarıyla ABD'ye vergi uygulayan tüm ülkelere karşılık olarak benzer vergiler koyacaklarını duyuran Trump, özellikle Çin ve Avrupa Birliği'ne yönelik ticaret politikalarının daha sert olacağını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, yerli üretimi teşvik etmek için Amerikan otomobil ve sanayi ürünlerine yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çin, Güney Kore, Hindistan ve Avrupa ülkelerinin ABD mallarına karşı yıllardır haksız tarifeler uyguladığını belirten Trump, bu dengesizliğin giderileceğini vurguladı.

ULUSAL GÜVENLİK VE SUÇLA MÜCADELEDE SERT TEDBİRLER

Trump, konuşmasında iç güvenliğe de geniş yer ayırarak, özellikle suçla mücadelede daha sert tedbirler alacaklarını duyurdu. Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezasını öngören bir kararname imzaladığını açıklayan Trump, Kongre'den bu politikayı kalıcı bir yasa haline getirmesini talep etti.

Ayrıca, yasadışı göçmenlerin neden olduğu suçları azaltmak adına ülke çapında büyük çaplı sınır dışı operasyonlarına başladıklarını belirten Trump, ABD'ye izinsiz giren suçluların hızla sınır dışı edilmesi için yeni yasal düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi.

MARS'A AMERİKAN BAYRAĞI DİKME SÖZÜ

Trump, ABD'nin bilim ve teknoloji alanındaki iddiasını da vurgulayarak, Amerikan bayrağını Mars'a dikme hedeflerinin olduğunu açıkladı. Uzay çalışmalarının hızlandırılacağını belirten Trump, "Amerikan ruhunun durdurulamaz gücünü yeniden keşfedeceğiz ve Amerikan rüyasının sınırsız vaadini yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Trump, Amerika'nın altın çağının daha yeni başladığını belirterek, "Tanrı Amerika'yı korusun" sözleri ile konuşmasını bitirdi.