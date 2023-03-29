ABD Nashville’deki okulda saldırganın vurulma anı paylaşıldı | Video 29.03.2023 | 11:04 ABD’nin Nashville şehrinde bir okula yönelik düzenlenen ve 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polislerin vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Metro Nashville Polis Departmanı (MNPD), Tennessee eyaletinde bulunan Nashville şehrindeki bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıya müdahale eden ekibin bir parçası olan ve saldırganı etkisiz hale getiren polis memurları Rex Engelbert ve Michael Collazo'nun vücut kamerasınca kaydedilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde polis ekiplerinin okula giriş anı, ilk katta yapılan arama ve ikinci katta bir pencerenin yanında tespit ettikleri saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Aynı okuldan mezun olan, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli saldırgan bir otomobille geldiği okulda, binanın yan tarafında bulunan kapının camına ateş ederek okula girmişti. Yerel saatle 10:13'te yapılan ilk ihbar sonrası olay yerine giden polis ekipleri binayı boşaltmaya başlamış ve saldırgan da ikinci katın penceresinden polis araçlarına ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9 yaşında 3 çocuk ve 60'lı yaşlardaki 3 yetişkin hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'bir ailenin en kötü kabusu' şeklinde tanımladığı saldırıya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının planlı olduğu, saldırganın evinde yapılan aramada başka silahlar bulunduğu ve saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtilmişti.