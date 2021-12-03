ABD'de inanılmaz görüntü! Altına aldığı arabayla kilometrelerce ilerledi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan otobanda inanılmaz bir olay yaşandı. Bir kamyon sürücüsü, altına giren otomobili farketmeden kilometrelerce ilerledi. Arabanın içinde bulunan kadının yardım istediği anlar, otoyoldaki diğer yolcular tarafından görüntülendi.