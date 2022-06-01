ABD'de kimyasal tesiste yangın! Binlerce kişi elektriksiz kaldı | Video

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ABD'nin Nebraska eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangın elektrik kesintilerine yol açarken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.
Tesiste inşaat sektörü için kaplamalar, yapıştırıcılar, sıvı yüzey sertleştiricileri ve diğer kimyasal ürünlerin üretildiği öğrenildi.