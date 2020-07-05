ABD'de siyahiler silahlanıp sokağa çıktı! Otomatik piyade tüfekleriyle beyazlara böyle meydan okudular | Video
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ABD'nin Washington Eyaleti'nin Seattle kentinde, siyahilerin haklarını beyazlara karşı savunan 'Kara panterler' olarak bilinen oluşum silahlarını kuşanarak sokaklarda beyazlara meydan okudu! Otomatik piyade tüfekleri hücum yelekleri ile bir miktar cephane kuşandıklarını görülen siyahiler beyazların gasp ettiğini söylediklerini haklarını geri almak için savaşmaya hazır olduklarını belirttiler...