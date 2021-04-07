Video Dünya ABD'de tepki çeken olay! 2 yaşındaki çocuk maskesini çıkartınca, aile uçaktan indirildi | Video

ABD'de tepki çeken olay! 2 yaşındaki çocuk maskesini çıkartınca, aile uçaktan indirildi | Video

ABD'de tepki çeken olay! 2 yaşındaki çocuk maskesini çıkartınca, aile uçaktan indirildi | Video
07.04.2021 | 11:33

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ABD'de iki yaşındaki çocuğun maske takmamasıyla başlayan tartışmadan sonra aile uçaktan indirildi. Bunun ardından havayolu şirketiyle anlaşmaya varan aile uçağa geri döndü.

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5 Nisan'da meydana gelen olayda Avital'le Ari, çocukları Rikki ve özel ihtiyaçları olan 7 yaşındaki Daniel'le Orlando'dan Atlantic City'ye gitmeye hazırlanıyordu. Fox News'a konuşan 7 aylık hamile Avital, Rikki'nin iki yaş ve üzeri yolcuların maske takması gerektiği konusundaki kurala uymadığı için bir kabin memurunun kendilerini uçaktan attığını söyledi.

Avital ayrıca oğlunun durumunu anlattığını, sık sık epilepsi nöbeti geçirdiğini ve ağzını örtmenin nöbetleri tetikleyebileceğini ancak yüzünü kapatmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söylediğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan videoda olayın sadece bir kısmı görülüyor. Görüntülerde bir kabin memuru, "Size söyledim, kurallara uymadınız. İnmeniz gerekiyor. Bunu yapmak istemezdim" dediği duyuluyor. Avital "Maske takıyoruz" cevabını verirken görevli, çocuğun takmadığını belirtip pilotun ailenin inmesini istediğini söylüyor. Bunun ardından kabin memuru aileyi polisi aramakla tehdit edip yanlarından ayrılıyor.

Avital, Fox News'a olay anına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Görevli uçaktan inmemiz gerektiğini tekrarlayıp durdu. Ben de 'Hiçbir yere gitmiyorum. Yanlış bir şey yapmadım' dedim. Çocuklar konusunda elimizden geleni yaptığımızı anlatmaya çalıştık."

Aileye diğer yolcular da destek verdi. Örneğin bir kadın uçaktaki diğer küçük çocukların da maske takmadığını söyledi.

Bununla birlikte bir süre sonra aile inmeyi kabul etmediği için uçak tamamen boşaltıldı. Eisenberg ailesi havayoluyla anlaştıktan sonra bütün yolcular uçağa tekrar bindi.

Spirit Airlines'ın sözcüsü, videonun öncesinde ebeveynlerin maske takmadığını ve bu yüzden ailenin uçaktan inmesinin istendiğini belirtti. Söz konusu ailenin maske kurallarını uyacağına dair güvence verdikten sonra bütün yolcularla birlikte uçağa döndüklerini kaydetti.

Ancak çift, Spirit'in açıklamasını yalanladı. Avital, yaşananların çocukları için "travmatik" olduğunu söyledi: "Oğlum ilacını zamanında alamadı. Tanrıya şükür ki nöbet geçirmedi. Sırılsıklam olmuş bebek beziyle oturuyordu çünkü bütün bunlar yaşanırken onu değiştiremedim. Kızım yaşananlardan ötürü çılgına döndü."

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