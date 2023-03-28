ABD'deki kanlı okul baskınında korkunç detaylar: Haritalı plan, kurbanlarını böyle seçmiş | Video
ABD'deki kanlı okul baskınında korkunç detaylar: Haritalı plan, kurbanlarını böyle seçmiş ABD'de dün kan donduran bir katliam yaşandı. Genç bir kadın olduğu söylenen saldırgan en az iki yarı otomatik tüfek ve bir tabanca ile okula girdi. Cam kapılara mermi yağdırarak içeri giren salgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 9 yaşındaki 3 çocuğu ve üç çalışanı katleden saldırganın kanlı planı...
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