ABD’yi hortum ve şiddetli fırtına vurdu: 6 ölü | Video
ABD’nin Arkansas eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Valisi Sarah Huckabee Sanders, acil durum ilan edildiğini duyurdu. Illinois eyaletinde ise konser için yaklaşık 260 kişinin toplandığı bir salonun çatısının şiddetli fırtına sebebiyle çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
ILLİNOİS'TE KONSER SALONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ
Illinois eyaletine bağlı Belvidere'de ise yaklaşık 260 kişinin "Morbid Angel" müzik grubunun konseri için bulunduğu Apollo Theater'ın çatısı şiddetli fırtınanın etkisiyle çöktü. İtfaiye yetkilisi Shawn Schadle, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanında ise bazı uçuşlar iptal edildi.
DEV HORTUM KAMERADA
Iowa eyaletinin Keota kasabasında çıkan hortumlar ise yoldan geçen bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tennessee eyaletine bağlı Covington kentinde şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilerek yolları kapattı. Belediye Başkanı Jan Hensley, halka araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Missouri, Kentucky eyaletlerinde de şiddetli gök gürültülü fırtınaların etkili olduğu aktarıldı.
BİDEN, MİSSİSSİPPİ'Yİ ZİYARET ETTİ
Öte yandan ABD'nin Mississippi eyaletinde geçtiğimiz hafta etkili olan hortum nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetmişti. Toplam 94 kilometre ilerleyen hortum, 1 saat 10 dakika sürerken, yaklaşık 2 bin evde hasar meydana gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden taziyelerini sunmak ve federal yardım sözü vermek için Cuma günü eyaleti ziyaret etti.
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