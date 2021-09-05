Video Dünya Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban'dan kadınlara sert müdahale | Video

Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban'dan kadınlara sert müdahale | Video

Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban'dan kadınlara sert müdahale | Video
05.09.2021 | 09:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban’dan kadınlara sert müdahale | Video 01:29
Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban'dan kadınlara sert müdahale | Video 05.09.2021 | 09:26
İngiltere’nin başkenti Londra’da skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar! 00:28
İngiltere’nin başkenti Londra'da skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar! 04.09.2021 | 14:36
Afganistan’ın Guantanamo’su 01:02
Afganistan’ın Guantanamo’su 04.09.2021 | 09:26
Son dakika! Afganistan’da Pencşir, Taliban kontrolüne girdi! İşte ilk görüntüler | Video 03:10
Son dakika! Afganistan'da Pencşir, Taliban kontrolüne girdi! İşte ilk görüntüler | Video 03.09.2021 | 19:58
İsrail’den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı | Video 02:13
İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı | Video 03.09.2021 | 16:59
Başkan Putin’in tarih hatasını düzelten öğrenci gündem oldu | Video 09:53
Başkan Putin'in tarih hatasını düzelten öğrenci gündem oldu | Video 03.09.2021 | 16:22
Central Park’ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı | Video 00:29
Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı | Video 03.09.2021 | 16:12
ABD’nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video 02:14
ABD'nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video 03.09.2021 | 14:38
Haiti depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor | Video 03:43
Haiti depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor | Video 03.09.2021 | 14:05
Arjantin’de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti | Video 00:53
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti | Video 03.09.2021 | 13:28
ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video 03:21
ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video 03.09.2021 | 11:20
Yeni Zelanda’da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü | Video 00:35
Yeni Zelanda'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü | Video 03.09.2021 | 09:16
İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video 05:25
İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video 02.09.2021 | 16:19
Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: İlerleyemediler, 40 Taliban mensubunu öldürdük 01:23
Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: İlerleyemediler, 40 Taliban mensubunu öldürdük 02.09.2021 | 16:20
İran’da feci kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı 00:24
İran'da feci kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı 02.09.2021 | 15:46
Pakistan’da aşı olmayana benzin yok | Video 02:19
Pakistan’da aşı olmayana benzin yok | Video 02.09.2021 | 14:58
ABD’deki sel felaketinde 8 kişi öldü | Video 03:51
ABD’deki sel felaketinde 8 kişi öldü | Video 02.09.2021 | 14:22
New York ve New Jersey’i sel vurdu: Acil durum ilan edildi | Video 06:33
New York ve New Jersey'i sel vurdu: Acil durum ilan edildi | Video 02.09.2021 | 11:21
ABD Savunma Bakanlığı’ndan flaş ’Taliban’la işbirliği’ açıklaması 02:39
ABD Savunma Bakanlığı'ndan flaş 'Taliban'la işbirliği' açıklaması 02.09.2021 | 11:35
Batı Şeria’da halk pazarında dev yangın | Video 08:52
Batı Şeria’da halk pazarında dev yangın | Video 02.09.2021 | 10:49

Afganistan’ın farklı kentlerinde kadınlar sokağa çıktı. Ülkede yönetimi ele geçiren Taliban’ın açıklamaları protesto edildi. “Hükümette kadınlara da yer verin” sloganı atıldı. Savunma Bakanlığına yürüyen kadınlar öldürülen kadınları anmak için bakanlık önüne çiçek bırakıp, Kur'an-ı Kerim okudu. Saçlarının yarısını dışarda bırakan eşarplar takan, boyunlarına mor şallar bağlayan Afgan kadınlara Taliban güçleri müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA