Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban'dan kadınlara sert müdahale | Video

Afganistan’ın farklı kentlerinde kadınlar sokağa çıktı. Ülkede yönetimi ele geçiren Taliban’ın açıklamaları protesto edildi. “Hükümette kadınlara da yer verin” sloganı atıldı. Savunma Bakanlığına yürüyen kadınlar öldürülen kadınları anmak için bakanlık önüne çiçek bırakıp, Kur'an-ı Kerim okudu. Saçlarının yarısını dışarda bırakan eşarplar takan, boyunlarına mor şallar bağlayan Afgan kadınlara Taliban güçleri müdahale etti.