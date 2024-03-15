Video Dünya Afganistan'da soğuk hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti | Video
Afganistan'da soğuk hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti | Video

Afganistan'da soğuk hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti | Video

15.03.2024 | 12:16

Afganistan'da son 3 haftada yoğun kar yağışı, yağmur ve dondurucu soğuk hava şartları nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Afganistan'ın bazı kesimlerinde son haftalarda dondurucu soğuk, yağmur ve yoğun kar yağışı etkili olurken, sıcaklıklar eksi 30 santigrat dereceye kadar düştü. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, ülkede son 3 hafta içinde yoğun kar, şiddetli yağış ve dondurucu soğuk nedeniyle 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saeq, "Bu dönemde bin 600'den fazla ev kısmen veya tamamen yıkıldı, 177 binden fazla büyükbaş hayvan soğuk hava nedeniyle telef oldu" ifadelerini kullandı. Saeq, Ulusal Afet Kurumunun ve uluslararası kuruluşların iş birliğiyle ülkenin farklı yerlerinde 22 bin 400'den fazla aileye gıda, ihtiyaç malzemesi ve nakit yardımı sağlandığını belirtti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: “Savunma bütçemiz, Real Madrid’in bütçesinden bile düşük” | Video 03:23
Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: “Savunma bütçemiz, Real Madrid’in bütçesinden bile düşük” | Video 15.03.2024 | 12:51
Şili’deki orman yangınında 2 kişi öldü, 20 ev kül oldu | Video 02:21
Şili’deki orman yangınında 2 kişi öldü, 20 ev kül oldu | Video 15.03.2024 | 12:56
Afganistan’da soğuk hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti | Video 01:31
Afganistan'da soğuk hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti | Video 15.03.2024 | 12:16
Çin’de restorandaki patlamada can kaybı 7’ye yükseldi | Video 00:40
Çin’de restorandaki patlamada can kaybı 7’ye yükseldi | Video 14.03.2024 | 12:12
Güney Kore’de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 1 kayıp | Video 01:30
Güney Kore'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 1 kayıp | Video 14.03.2024 | 10:28
Blinken: Sivillerin korunması İsrail için bir numaralı iş olmalı | Video 02:23
Blinken: "Sivillerin korunması İsrail için bir numaralı iş olmalı" | Video 14.03.2024 | 06:09
ABD’deki San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda Gazze protestosu | Video 00:38
ABD’deki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Gazze protestosu | Video 14.03.2024 | 06:09
Tayland’da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video 02:37
Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video 13.03.2024 | 14:47
ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım | Video 01:14
ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım | Video 13.03.2024 | 12:54
Putin: “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” | Video 04:13
Putin: “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” | Video 13.03.2024 | 12:54
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü | Video 02:56
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü | Video 13.03.2024 | 12:18
Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video 03:17
Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video 13.03.2024 | 11:20
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 00:52
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 13.03.2024 | 10:42
ABD’den Polonya’ya bin 798 adet füze satışına onay | Video 04:48
ABD'den Polonya'ya bin 798 adet füze satışına onay | Video 13.03.2024 | 08:40
ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video 01:45
ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video 12.03.2024 | 19:11
Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nden zorlu kış şartlarında tatbikat | Video 02:18
Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden zorlu kış şartlarında tatbikat | Video 12.03.2024 | 16:41
Rusya’da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü | Video 01:13
Rusya'da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü | Video 12.03.2024 | 16:41
TDV’den Bangladeş’te İslam’ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video 05:20
TDV’den Bangladeş’te İslam'ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video 12.03.2024 | 14:31
Sosyal medyada milyonlar izlendi! Bu restoranda servisi Robot Aisha yapıyor: Gelen gitmek istemiyor... | Video 00:26
Sosyal medyada milyonlar izlendi! Bu restoranda servisi "Robot Aisha" yapıyor: "Gelen gitmek istemiyor..." | Video 12.03.2024 | 13:27
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı | Video 01:06
Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı | Video 12.03.2024 | 13:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA