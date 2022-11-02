Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Afganistan'da yola döşenen mayınlar infilak etti: 8 yaralı | Video 02.11.2022 | 11:21
01:40
Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi | Video 01.11.2022 | 00:20
02:38
Çin, uzay istasyonuna son modülü fırlattı | Video 31.10.2022 | 13:09
00:18
Kung-Fu eğitimi alan küçük çocuk milyonlarca kez izlendi | Video 31.10.2022 | 11:45
01:06
02:01
Kerkük’te araca yerleştirilen bomba infilak etti: 4’ü çocuk 7 yaralı | Video 31.10.2022 | 10:53
02:01
03:08
01:29
00:34
Lunaparktaki eğlence faciaya döndü! Onlarca yaralı var | Video 30.10.2022 | 23:53
01:03
Filipinler’de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk’ta doğum yaptı | Video 30.10.2022 | 23:20
19:53
Dünya nükleer savaşa mı hazırlanıyor? | Video 30.10.2022 | 20:16
03:25
02:17
Hindistan’da asma köprü çöktü: En az 78 ölü | Video 30.10.2022 | 18:56
00:07
İngiltere'de mülteci merkezine bombalı saldırı | Video 30.10.2022 | 18:25
00:54
01:06
00:21
00:39
İtalya’da yangın söndürme uçağı düştü: 2 ölü | Video 28.10.2022 | 15:23
03:41
Polonya’da Sovyet döneminden kalma anıtlar yıkıldı | Video 28.10.2022 | 12:35
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yol kenarına döşenen mayınların Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı çalışanlarını taşıyan aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, saldırıyı şu ana kadar üstlenen bir örgüt olmadı.