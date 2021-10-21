Aliyev'in Zengilan açıklaması | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1'inci yıl dönümünde Zengilan’a yaptığı ziyarette, “Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız” dedi.

Eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte 20 Ekim 2020'de kurtarılan Zengilan ilini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temel atma törenlerine katıldı ve başlatılan projelerde incelemelerde bulundu.Zengilan Uluslararası Havalimanı'nda inşaat işlerini inceleyen Aliyev, Zengilan'da inşa edilecek elektrik istasyonunun temelini attı. Devlet Sınır Hizmeti'nin Zengilan'daki askeri birliğini ziyaret eden Aliyev, oluşturulan koşullar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, Zengilan'ın Ağalı köyündeki "akıllı köy" projesinin çalışmalarını da inceledi.Cumhurbaşkanı Aliyev, yaptığı ziyareti kapsamında, eskiden Zengilan'da yaşamış Azerbaycanlılarla bir araya geldi. Zengilan'da yeni bir dönem başladığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehrin genel planı hazırlanıyor. Projeyi yabancı bir şirket kazandı ve önümüzdeki aylarda genel planın sunulacağını düşünüyorum. Bu doğal güzellik göz önüne alındığında, modern, çok güzel bir şehir inşa edilecek. İşgalden kurtarılan topraklar üzerindeki ilk "akıllı köy" projesi Zengilan'da gerçekleştiriliyor. Bazı binalar hazır, Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" dedi.Azerbaycan ordusunun tam bir yıl önce Zengilan şehrini ve birkaç köyü işgalcilerden kahramanca kurtardığını ifade eden Aliyev, "27 yıllık işgal sona erdi. Şimdi size hoş geldiniz diyorum. Sizi bu muhteşem tarihi burada birlikte kutlamaya davet ettim. Ancak bundan sonra Zengilan'a geldiğimde Zengilanlılar bana hoş geldin diyecek" sözlerine yer verdi.Sovyetler Birliği döneminde Zengilan'da havalimanının olmadığını belirten Aliyev, "Zengilan'da uluslararası bir havalimanı olacak ve Zengilan ülkemizin ulaşım ve lojistik merkezi haline gelecek. Buradan Zengazur koridoru geçiyor, demiryolu yapılıyor, Horadiz-Ağbend karayolu yapılıyor. Zengazur koridorunun açılmasıyla ilgili son olaylar, istediğimizi elde ettiğimizi gösteriyor. Zengilan'da modern bir lojistik ve ulaşım merkezi, kargo uçakları, yolcu uçakları, demiryolu kavşağı, otoyollar, tüm bu altyapı inşa edilecek" diye konuştu.Ermenilerin Okçuçay nehrini doğal afet bölgesine çevirdiğini belirten Aliyev, "Orada yapılan analizler, zehirli madde miktarının normalden 10 ila 20 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Vejnali altın yatağı Ermeniler tarafından yabancı şirketlerle birlikte yasa dışı olarak sömürüldü. Bu yabancı şirketlere dava açma sürecini başlattık" dedi.Turizm, tarım, ulaşım, lojistik, çevre koruma ve insanlar için yaşama koşulların yaratılması konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Aliyev, "Şimdi Ağalı köyü yapılıyor ve Zengilan şehrinin imar planının onaylanmasından sonra burada da inşaat çalışmalarına başlayacağız. Zengilan ülkede çok modern ve önemli bir bölge olacak. Bunu sizinle birlikte yapacağımızdan ve tavsiyenize ihtiyaç duyulacağından şüphem yok. Çünkü genel planın sunumundan sonra halkın da fikrini söylemesi gerekiyor. Çünkü siz burada yaşayanlar olarak nerede ve ne olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca harabeleri ve burada neler olduğunu hatırlayabilirsiniz. Çok şükür buradan Nahçıvan'a giden yol açılacak. Oradan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya" ifadelerini kullandı.