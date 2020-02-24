Almanya'da geçit töreninde dehşet! Arabayla insanların arasına daldı! | Video
Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.
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