Video Dünya Almanya'da geçit töreninde dehşet! Arabayla insanların arasına daldı! | Video

Almanya'da geçit töreninde dehşet! Arabayla insanların arasına daldı! | Video

Almanya'da geçit töreninde dehşet! Arabayla insanların arasına daldı! | Video
24.02.2020 | 18:19

Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.

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