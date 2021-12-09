Video Dünya Arabasıyla Niagara Şelalesi'ne düşen kadın hayatını kaybetti | Video
Arabasıyla Niagara Şelalesi'ne düşen kadın hayatını kaybetti | Video

Arabasıyla Niagara Şelalesi'ne düşen kadın hayatını kaybetti | Video

09.12.2021 | 12:57

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ABD'de bulunan Niagara Şelalesi'ne arabasıyla birlikte düşen kadın, yoğun kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti.

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