Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Arabasıyla Niagara Şelalesi'ne düşen kadın hayatını kaybetti | Video 09.12.2021 | 12:57
06:33
İngiltere'de Omicron mutasyonuna karşı B Planı | Video 09.12.2021 | 08:54
00:36
00:11
Karadeniz'e düşen göktaşı Soçi'den görüntülendi | Video 08.12.2021 | 13:30
02:46
Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı | Video 08.12.2021 | 13:06
00:36
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü | Video 08.12.2021 | 12:56
00:17
07:08
10:54
01:46
00:39
00:34
00:34
Görüntülü görüşme kaydında gelen WhatsApp mesajı sosyal medyada olay oldu 07.12.2021 | 12:19
04:57
00:13
02:48
00:15
00:17
Buz gölünün altındaki ses sinyallerinde UFO iddiası | Video 06.12.2021 | 09:16
01:26
Hindistan'da ordu isyancı diye sivillere ateş açtı: 13 ölü | Video 05.12.2021 | 13:33
01:03
Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı | Video 05.12.2021 | 11:37
ABD'de bulunan Niagara Şelalesi'ne arabasıyla birlikte düşen kadın, yoğun kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti.