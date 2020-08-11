Arkadaşından ödünç aldığı lüks aracı 2.9 saniyede paramparça etti | Video

İspanya'da bir arkadaşının 215 bin sterlinlik (2 milyon 40 bin TL) lüks aracını ödünç alan bir kişi elektrik trafosuna çarptı. 2.9 saniyede hurdaya dönen lüks araçtan eser kalmadı. Kaza, İspanya'nın Huelva kentinde meydana geldi. Bir arkadaşının 215 bin sterlinlik (2 milyon 40 bin TL) değerindeki lüks aracını ödünç alan bir kişi, aracı elektrik trafosuna çarptı.Acemi sürücü aracı çarpmasının ardından yanındaki yolcuyla kaza yerinden kaçtı.