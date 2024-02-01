Avrupalı çiftçiler, protesto ettikleri AB'ye seslerini duyurmaya çalışıyor | Video
Avrupalı çiftçiler Belçika'da, artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz ithal ürünler gibi konulardaki rahatsızlıklarına dikkati çekmek için ana yolları trafiğe kapatarak protesto düzenledi. Avrupa Parlamento'su önünde de eylem yapan çiftçiler, seslerini duyurmaya çabaladı.
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