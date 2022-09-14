Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermeni askerler mevzilerini bırakarak kaçtı | Video

Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermenistan askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı anların görüntüleri yayınlandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyen Ermeni askerlerinin mevzilerinin bırakarak kaçtığı anların görüntüleri insansız hava aracının (İHA) kamerası tarafından kaydedildi.

ERMENİSTAN ASKERLERİ, AZERBAYCAN MEVZİLERİNİ HEDEF ALMAYI DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerini hedef almaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları ile ateş açtığını ve Azerbaycan ordusu tarafından karşı önlemlerin alındığı kaydedildi.