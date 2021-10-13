Azerbaycan’da kamyonun çarptığı otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var | Video

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Bakü'de direksiyon başında uyuyakalan kamyon şoförü dehşet saçtı. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı-Merdekan kara yolunda seyir halindeki kamyonun çarptığı yolcu otobüsü devrildi. Azerbaycan Devlet Trafik Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay yerine 10'a yakın ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 13'ü ağır olmak üzere 21 kişi de yaralandı. Olay yerinde yoğun trafik oluşurken, yolun açılması için çalışmalara başlandı. Uyuyakalan 19 yaşındaki kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.