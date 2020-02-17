Babasını kaybeden, Suriyeli Küçük Musa'nın yürekleri yakan sözleri
Suriye'de Esad Rejimin Saldırıları Sonucunda Babasını Kaybeden Küçük Musa, Babasının Yokluğunu ''Babam Öldüğünden beri Kimse Bana Ceket Almıyor'' Sözleriyle İfade etti.
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