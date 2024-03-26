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Belçika'da PKK yandaşları provokasyonlarını sürdürüyor | Video

Belçika'da PKK yandaşları provokasyonlarını sürdürüyor | Video

26.03.2024 | 15:39

Belçika'da PKK yandaşları Türk toplumuna ait cami ve derneklere saldırdı. Çok sayıda aracın da hasar gördüğü saldırılarda Ülkü Ocakları binası kundaklandı.

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Belçika'da PKK yandaşları provokasyonlarını sürdürüyor. Belçika'nın Leuven şehrinde Nevruz kutlamaları sırasında başlayan olaylar ülkenin farklı şehirlerine sıçradı. İlk olarak Pazar günü Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Flaman bölgesine bağlı Heusden Zolder şehrinde akşam saatlerinde nevruz kutlamalarından dönen kalabalık etrafa saldırmaya başladı. Yüzleri kapalı olan ve PKK yanlısı sloganlar atan grup, etraftaki Türklere ait iş yerleri ve araçlara saldırdı. Olaya tepki olarak toplanan Türk vatandaşlarının da sokaklara dökülmesiyle arbede yaşandı. Belçika polisinin olaylara müdahale etmesine rağmen gece geç saatlere kadar gerginlik devam etti.

PKK yandaşları dün öğle saatlerinde ise başkent Brüksel'de Avrupa Parlamentosu binalarının bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda toplandı. Örgüte ait bez parçaları taşıyan kalabalık çevreden geçen Türk vatandaşlarına saldırdı, barikatları söktü. Polis taş fırlatan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ÜLKÜ OCAKLARI BİNASINI ATEŞE VERDİLER
Olaylar son olarak Belçika'nın diğer bir büyük şehri olan Liege kentine sıçradı. Kentin Türklerin yoğunlukta yaşadığı Cheratte semtinde ortaya çıkan PKK yandaşları önce bir camiye saldırdı ardından Ülkü Ocakları binasını ateşe verdi. Çevrede yaşayan Türk ailelere ait araçların camlarını kıran saldırganlar, bazı araçları ise kundakladı.

Olaylarla ilgili Belçika makamlarından herhangi bir resmi açıklama yapılmaması ise dikkat çekti.

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