Video Dünya Belçika'nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti

Belçika'nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti

Belçika'nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti
18.05.2021 | 16:21

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Belçika'nın Güney Kore Büyükelçisi Peter Lescouhier'in eşi Xiang Xueqiu, başkent Seul'daki bir mağazada çalışan tezgahtarı darp etti.

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Belçika ile Güney Kore arasında tokat krizi yaşandı. Belçika'nın Güney Kore Büyükelçisi Peter Lescouhier?in eşi Xiang Xueqiu girdiği bir giyim mağazasında tezgahtarla tartışmaya başladı. Öfkelenen Xueqiu, tezgahtarın üzerine yürüyerek, tokat attı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.


BÜYÜKELÇİDEN TOKAT ÖZRÜ
Büyükelçi Lescouhier'in eşi Xueqiu'nun tokat atması, ülkede tepkilere neden oldu. Yaşanan olayın ardından Belçika'nın Seul Büyükelçisi Lescouhier ?Eşim içtenlikle pişmanlık duyuyor. Fırsat bulduğu ilk an, mağaza sahibine şahsen özür dilemek istiyor. Şu anda polisle iletişim halindeyiz. Seul polisi konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışıyor. Herkesten özür dileriz? dedi.


DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞINI KULLANDI
Yaşanan olaya tepki gösteren Güney Kore medyası, Xueqiu'nun diplomatik dokunulmazlığını kullandığını ve bu kapsamda ona yönelik yapılacak suçlamaların düştüğü ifade edildi. Viyana Anlaşması kapsamında diplomatlar ve aileleri dokunulmazlığa sahip. Ancak kişi, gönüllü olarak dokunulmazlığını kaldırabiliyor.


MAĞAZA SAHİBİ TEPKİLİ
Yerel medyaya konuşan mağaza yetkilisi, "Kızgınlığını anlayabiliriz, ancak fiziksel şiddeti haklı çıkarmaz. Tokat atılan çalışanımız kulağından yaralandı ve psikolojik olarak olaydan etkilendi. Samimi bir özür alabileceğimizden emin değiliz" dedi.

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