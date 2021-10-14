Beyrut'taki gösteride kalabalığın üstüne ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var | Video
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protesto gösterisinde kalabalığın üstüne ateş açılması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.