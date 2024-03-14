Video Dünya Blinken: "Sivillerin korunması İsrail için bir numaralı iş olmalı" | Video
Blinken:

Blinken: "Sivillerin korunması İsrail için bir numaralı iş olmalı" | Video

14.03.2024 | 06:09

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivillerin koruması ve insani yardımların ulaştırılmasının bir numaralı işi olması gerektiğini belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine değinerek, "şu anda masada çok güçlü bir öneri" olduğunu ancak bunu kabul edip etmemenin Hamas'ın elinde olduğunu söyledi.

"NEREDEYSE HER SAAT KATAR'LA, MISIR'LA YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"
Blinken, "Asıl soru şu: Hamas bunu kabul edecek mi? Ama size şunu söyleyebilirim ki rehineleri kurtaracak, daha fazla yardım ulaştıracak ve belki de daha kalıcı, güvenli bir çözüm için bir yol oluşturacak bir ateşkes anlaşması yapıp yapamayacağımızı görmek için her gün, neredeyse her saat Katar'la, Mısır'la yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"ÜLKEYİ SAVUNMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPSALAR BİLE, BİR NUMARALI İŞ BU OLMALI"
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillerin koruması ve insani yardımların ulaştırılmasının bir numaralı işi olması gerektiğini belirten Blinken, "İsrail hükümetinden bunun bir öncelik olmasını sağlamasını bekliyoruz. Sivilleri korumak, insanlara ihtiyaç duydukları yardımı ulaştırmak, ülkeyi savunmak için ne gerekiyorsa yapsalar bile, bir numaralı iş bu olmalı" dedi.

İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekata değinen Blinken, İsrail'in ABD'ye Refah'taki sivillerin nasıl korunacağına dair hala bir plan sunmadığını aktararak, ABD hükümetinin Refah'taki 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinliyi korumak için "net" bir planı olmadan İsrail'i desteklemeyeceğini ifade etti.

Blinken, "Askeri bir operasyon olacaksa sivillerin zarar görmediği ve barınak, yiyecek ve ilaç sahibi olmalarını sağlayacak bir plan görmemiz gerekiyor" dedi.

"İSRAİL ORDUSU VE İSRAİL HÜKÜMETİ, İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLEBİLMESİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR"
İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıya değinen Blinken, saldırıyla ilgili "gerçekleri" henüz bilmediğini ancak olayla ilgili olarak İsrail ordusuyla konuştuğunu ve ordunun da kendisine olayı soruşturduklarını söylediğini aktardı.

Söz konusu saldırının insani yardım çalışanları ile İsrail ordusu arasında "çok daha iyi ve çok daha tutarlı bir çatışmasızlık sağlanması zorunluluğunu" pekiştirdiğini söyleyen Blinken, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç duyulan insani yardımı dağıtmak için çalışan insanların "işlerini mümkün olduğunca güven içinde yapabilmeleri gerektiğini" vurguladı.

Blinken, "İsrail ordusu ve İsrail hükümeti, insani yardım çalışmalarının yürütülebilmesini sağlamakla yükümlüdür" ifadelerini kullanarak, buna "açıkça işaretlenmiş" olan insani yardım tesislerinin vurulmaması da dahil olduğunu açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Blinken: Sivillerin korunması İsrail için bir numaralı iş olmalı | Video 02:23
Blinken: "Sivillerin korunması İsrail için bir numaralı iş olmalı" | Video 14.03.2024 | 06:09
ABD’deki San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda Gazze protestosu | Video 00:38
ABD’deki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Gazze protestosu | Video 14.03.2024 | 06:09
Tayland’da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video 02:37
Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video 13.03.2024 | 14:47
ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım | Video 01:14
ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım | Video 13.03.2024 | 12:54
Putin: “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” | Video 04:13
Putin: “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” | Video 13.03.2024 | 12:54
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü | Video 02:56
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü | Video 13.03.2024 | 12:18
Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video 03:17
Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video 13.03.2024 | 11:20
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 00:52
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 13.03.2024 | 10:42
ABD’den Polonya’ya bin 798 adet füze satışına onay | Video 04:48
ABD'den Polonya'ya bin 798 adet füze satışına onay | Video 13.03.2024 | 08:40
ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video 01:45
ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video 12.03.2024 | 19:11
Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nden zorlu kış şartlarında tatbikat | Video 02:18
Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden zorlu kış şartlarında tatbikat | Video 12.03.2024 | 16:41
Rusya’da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü | Video 01:13
Rusya'da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü | Video 12.03.2024 | 16:41
TDV’den Bangladeş’te İslam’ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video 05:20
TDV’den Bangladeş’te İslam'ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video 12.03.2024 | 14:31
Sosyal medyada milyonlar izlendi! Bu restoranda servisi Robot Aisha yapıyor: Gelen gitmek istemiyor... | Video 00:26
Sosyal medyada milyonlar izlendi! Bu restoranda servisi "Robot Aisha" yapıyor: "Gelen gitmek istemiyor..." | Video 12.03.2024 | 13:27
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı | Video 01:06
Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı | Video 12.03.2024 | 13:20
Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye ilk yardım gemisi yola çıktı | Video 01:19
Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye ilk yardım gemisi yola çıktı | Video 12.03.2024 | 12:28
İsrail askerlerinde Filistinli sağlık çalışanlarına işkence | Video 00:48
İsrail askerlerinde Filistinli sağlık çalışanlarına işkence | Video 12.03.2024 | 12:39
Bakan Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu | Video 01:52
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu | Video 12.03.2024 | 09:15
İsrail’in en büyük havalimanı Ben Gurion vuruldu! İşte ilk görüntüler... | Video 00:12
İsrail'in en büyük havalimanı Ben Gurion vuruldu! İşte ilk görüntüler... | Video 12.03.2024 | 09:07
İsveç NATO’nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı’nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video 06:28
İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı'nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video 11.03.2024 | 14:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA