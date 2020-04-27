Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Fransız polisi yakaladığı şahsı köpek ağızlığıyla darp etti | Video 27.04.2020 | 18:39
04:05
Brezilya virüsle nasıl savaşıyor? 27.04.2020 | 18:04
05:46
İtalya Ve Rusya'da Koronavirüs Salgınında Son Durum! 27.04.2020 | 17:38
02:11
İtalya'da son durum ne ? 27.04.2020 | 11:48
01:53
Kuzey kore liderinin son durumu 27.04.2020 | 10:41
01:05
Rusya'da salgınla nasıl mücadele ediliyor? 25.04.2020 | 14:30
01:21
İran'da son durum ne? 25.04.2020 | 14:29
02:00
Kuzey Kore Lideri, Kim Jong Un Öldü Mü? Kuzey Kore'de Son Durum! / A Haber 25.04.2020 | 13:28
01:24
ABD'de ölümler azaldı 25.04.2020 | 11:24
00:44
Güney Afrika Devlet Başkanı’nın maske ile imtihanı. 25.04.2020 | 11:12
00:57
ABD polisinden sağlık çalışanlarına teşekkür 24.04.2020 | 12:59
01:41
İngiltere'de aşı denemesi yapıldı 24.04.2020 | 12:15
02:29
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti | Video 22.04.2020 | 20:40
05:41
Çinli Doktorların Ten Rengi Neden Değişti? 22.04.2020 | 14:21
01:24
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Öldü Mü? 22.04.2020 | 14:20
01:24
Rusya'da virüsten 24 saatte 57 ölüm 22.04.2020 | 11:12
00:58
İngiltere tazminat istiyor iddiası 22.04.2020 | 11:02
01:05
Çin'in salgınla mücadelesi sürüyor! İşte son durum 22.04.2020 | 10:09
00:35
Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı | Video 21.04.2020 | 18:13
00:58
Almanya'da önlemler gevşetiliyor 21.04.2020 | 14:48
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti