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OTOMATİK OYNAT
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Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 18.05.2022 | 12:48
02:00
Bangladeş’te sel nedeniyle elektrikler kesildi | Video 18.05.2022 | 13:59
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İran’da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı | Video 18.05.2022 | 13:58
00:52
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 18.05.2022 | 13:33
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İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı, 40 yılın rekorunu kırdı | Video 18.05.2022 | 10:43
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Pentagon UFO görüntülerini yayınladı! Konu, meclise taşındı | Video 18.05.2022 | 09:38
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Ermenistan’da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı | Video 17.05.2022 | 14:59
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Hindistan'da sel: 8 ölü | Video 17.05.2022 | 12:48
01:27
Rusya’da kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu | Video 17.05.2022 | 12:48
00:53
Hindistan'da sel felaketi: 8 ölü | Video 17.05.2022 | 12:38
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Hindistan'da "Flamingo Festivali" | Video 17.05.2022 | 11:19
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Pakistan’da patlama: 1 ölü, 12 yaralı | Video 17.05.2022 | 08:53
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Azerbaycan TEKNOFEST'e hazırlanıyor | Video 16.05.2022 | 14:11
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Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı | Video 16.05.2022 | 13:25
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Eyfel Kulesi en hareketli günlerini yaşıyor | Video 16.05.2022 | 11:29
Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan "Yakecan" tropikal kasırgası, 182 bin evi elektriksiz bıraktı.