Video Dünya Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video

Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video

18.05.2022 | 12:48

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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan "Yakecan" tropikal kasırgası, 182 bin evi elektriksiz bıraktı. Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde "Yakecan" tropikal kasırgası etkili oldu. Kasırganın şiddetiyle ağaçlar elektrik hatlarının üzerine devrildi. Yetkililer 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Hava uzmanları, tropikal kasırganın bölgede Perşembe gününe kadar etkili olacağını konusunda uyarıda bulundu.

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