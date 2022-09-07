Bu video AB'yi çok kızdıracak! Doğal gaz devi Gazprom'dan 'Kış Uzun Geçecek' klibi | Video

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan AB ülkeleri, Rusya'nın gaz vanalarını kapatması ile oldukça zor durumda. Rus doğal gaz devi ise 'Kış uzun olacak' başlıklı bir video klip yayınlayarak Avrupa ile alay etti. 2 dakikalık videoda Brüksel, Berlin ve Londra gibi AB ülkeleri gösterilirken, "Eylül yavaş yavaş ölüyor, geriye yalnızca kar kalacak" denildi.