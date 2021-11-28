Video Dünya Burkina Faso’da halk artan terör saldırıları nedeniyle hükümeti protesto etti | Video
Burkina Faso’da halk artan terör saldırıları nedeniyle hükümeti protesto etti | Video

Burkina Faso’da halk artan terör saldırıları nedeniyle hükümeti protesto etti | Video

28.11.2021 | 08:50

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Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da halk, ülkede artan terör saldırılarını engellemekte yetersiz kalan hükümeti protesto etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

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Burkina Faso'da artan terör saldırıları halkı sokağa döktü. Başkent Vagadugu'da yüzden fazla kişi ülkede artan terör saldırılarını engellemekte yetersiz kalan hükümeti protesto etti. Yollara barikat kuran ve lastik yakan göstericileri, engellemek amacıyla geçtiğimiz çarşambadan bu yana kentte mobil internet hizmetleri askıya alınırken, yüzlerce polis görevlendirildi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Burkina Faso'yu Kurtar" hareketinin sözcüsü Valentin Yamkoudougou basına verdiği demeçte, Devlet Başkanı Roch Kabore'nin iktidarda olduğu günden bu yana teröristlerin ülkede korku yaydığını ifade ederek, "Bu soruna bir çözüm bulamıyor. Bu nedenle derhal istifasını istiyoruz" dedi.

Başka bir protestocu ise, "Burkina Faso'yu kaybetmeyi reddediyoruz. Milletin güvenliğini sağlamaya yetkin birini görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Ülkenin kuzeyindeki Inata'da 14 Kasım'da terör örgütü El Kaide ile bağlantılı gruplar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 49 askeri polis ve 4 sivil hayatını kaybetmişti. Burkina Faso'daki terör saldırılarında 2015'den bu yanan yaklaşık 2 bin kişi hayatının kaybederken, yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi yerinden oldu.

BÖLGEDEKİ FRANSIZ KONVOYUNA HALK ENGELİ
Burkina Faso'dan Mali'ye giden Fransız ordusuna ait askeri konvoy, geçen hafta ülkenin ikinci büyük şehri Bobo-Dioulasso'da ve ardından başkent Vagadugu'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Kaya kentinde halk tarafından engellenmiş, konvoy yaklaşık 1 hafta bölgede beklemek zorunda kalmıştı.

Dün Burkina Faso'dan ayrılarak Nijer'in Tera kentine ulaşan konvoyun, burada da halk tarafından geçişinin engellendiği aktarıldı. Nijer basınında yer alan haberlerde, Fransız askerleri ve Nijerli güvenlik güçlerinin yolu açmak için uyarı ateşi açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

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