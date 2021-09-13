Bursa Mehter Takımı İtalya’yı fethetti | Video
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İtalya’nın Modena şehrinde düzenlenen Askeri Bandolar Festivali’ne Bursa Mehter Takımı damga vurdu.
Bursa Mehter Takımı, İtalya'nın Modena şehrinde gerçekleştirilen ve dünyanın önde gelen festivallerinden biri olan Askerî Bandolar Festivali´nde gönülleri fethetti. Her konserinde alkış yağmuruna tutulan Mehter Takımını izlemek için Modena´dan ve çevre şehirlerden çok sayıda Türk'ün katıldığı festivale ayrıca İtalya, İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan askerî bandoları da iştirak etti. Eski Ordu Marşını festivale katılan bütün ülkeler hep birlikte icra etti. Bandoları Mehterbaşı Celalettin Altuntaş yönetti. Bursa Mehter Takımı, söylediği marşlarla İtalya'da göğüsleri kabarttı.