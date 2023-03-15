Video Dünya Çek serbest dalgıç, tek nefeste 52,1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı | Video
Çek serbest dalgıç, tek nefeste 52,1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı | Video

Çek serbest dalgıç, tek nefeste 52,1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı | Video

15.03.2023 | 08:35

Çek serbest dalgıç David Vencl, tek nefeste dalgıç giysisi olmadan 52,1 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı.

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Çek serbest dalgıç David Vencl, İsviçre'deki donmuş Sils Gölü'ne tek nefeste dalgıç giysisi olmadan 52,1 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı. Dalışı 1 dakika 54 saniye süren Vencl'ye, güvenlik önlemi kapsamında son 15 metreye kadar 4 kişi eşlik ederken, son 15 metrede ise yanında kimse olmadı. 50 metre ile daha önceki rekoru da elinde bulunduran Vencl, dalış sonrasında ağzından gelen kan nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

David Vencl yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissettim, her şey plana göre gitti. Rekor nedeniyle heyecanlıyım. Öncekilere göre daha yavaştı, tüm dalış 1 dakika 54 saniye sürdü. Nedenini henüz bilmiyorum" dedi.

Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikte bulunan ve 71 metre derinliğe sahip Sils Gölü'nün yüzeyinde 20 santimetre kar, altında ise 35 metre kalınlığında buz tabakası bulunduğu ifade edildi. Gölün yüzeyindeki su sıcaklığının 1 derece, 50 metre derinlikte ise su sıcaklığının 4 derece olduğu aktarıldı.

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